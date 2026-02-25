정부, 치료부터 재취업까지 1:1 지원…'직업복귀 토탈케어'

원직장 복귀 어려운 근로자 AI 기반 상담

정부가 산업재해를 입은 근로자의 치료와 재활, 일터 복귀 전 과정을 1대1로 지원하는 통합 프로그램을 추진한다. 요양 초기 단계부터 원직장 복귀, 복귀 이후 고용 유지까지 전주기를 관리해 산재 이후의 고용 불안과 장기 이탈을 줄이겠다는 취지다.

고용노동부와 기획예산처, 근로복지공단은 산재근로자의 안정적인 노동시장 복귀를 돕는 '직업복귀 토탈케어' 사업을 올해부터 본격 시행한다고 25일 밝혔다. 이 사업은 단순한 치료·보상 중심의 지원을 넘어, 개인의 건강 상태와 직무 특성을 종합적으로 고려해 심리상담→직업복귀 계획 수립→직무역량 강화→원직장 복귀 및 재취업 지원→사후관리까지 단계별 맞춤 서비스를 제공하는 통합 프로그램이다.

프로그램 1단계에서는 산재 승인 직후 산재보상 제도 안내와 직업복귀 경로를 파악하고 심리 상담을 지원한다. 2단계에서는 치료 과정에서 사업주 컨설팅과 직장 복귀 계획 수립을 돕고 전문 재활치료를 연계한다. 3단계는 원직장 복귀가 어려운 근로자를 대상으로 인공지능(AI) 기반 적합 일자리 상담, 취업 알선, 이력서 작성 및 면접 지원 등을 제공하고 마지막 4단계에서는 복귀 이후 3개월간 고용 유지 여부를 모니터링하고 단기 퇴사자에 대한 재취업 지원을 이어간다.

지원 대상은 장해(障害. 신체 기능 손상이 남는 상태)가 예상되는 산재근로자와 원직장 사업주 등이며, 직업상담사와 사회복지사 등 전문 인력을 갖춘 민간기관이 서비스를 수행한다. 직업복귀가이드는 심리 상담과 복귀 경로 설정, 사업주와의 관계 유지 등을 담당하고, 재취업 가이드는 직업훈련과 취업 연계 등 재취업 과정을 집중 지원한다.

정부는 이번 사업이 산재보험의 국가 책임을 강화하는 정책 일환이라고 강조했다. 류현철 산업안전보건본부장은 "산재근로자가 신속히 일터로 복귀해 일상으로 돌아갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다. 임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관도 "산재근로자가 고용 불안이나 상실감 없이 안정적으로 복귀할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.





