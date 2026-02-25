구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관을 비롯한 국무위원들이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 산업경쟁력강화관계장관회의에서 참석하고 있다.
[포토] 경제관계장관회의 참석하는 구윤철 경제부총리
2026년 02월 25일(수)
