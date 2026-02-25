본문 바로가기
19·20세 청년에게 특별관 문 연다…메가박스, 문화예술패스 동참

이종길기자

입력2026.02.25 07:58

2006·2007년생 대상 거주지 따라 최대 20만원 포인트 지원
일반 영화 넘어 돌비·4D 특별관 및 공연 실황 예매에도 적용

19·20세 청년에게 특별관 문 연다…메가박스, 문화예술패스 동참
메가박스는 문화체육관광부가 주관하는 '2026년 청년문화예술패스' 사업에 합류해 19~20세 청년들의 문화 소비를 지원한다고 25일 밝혔다.


올해 혜택 대상은 2006년생과 2007년생이다. 거주지에 따라 수도권 15만원, 비수도권 20만원의 포인트를 받는다. 각각 연 2회와 연 4회 극장 문을 두들길 수 있다.

일반 상영작은 물론 공연 실황, 라이브 뷰잉, 가상현실(VR) 콘서트 등 예매에 자유롭게 쓸 수 있다. 돌비 시네마와 4차원(4D), 리클라이너 등 단가가 높은 프리미엄 특별관에서도 가능하다.


6월 30일까지 청년문화예술패스 누리집에서 선착순으로 신청하면 된다. 발급된 포인트는 메가박스 앱과 누리집 결제 단계에서 바로 차감된다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

