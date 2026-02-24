본문 바로가기
[내일날씨]전국, 곳에 따라 비 또는 눈…낮 최고 16도

한예주기자

입력2026.02.24 21:38

아침 최저기온 -6~7도, 낮 최고기온 9~16도

수요일인 오는 25일에는 낮부터 기온이 오르며 포근할 전망이다.


24일 기상청에 따르면 내일 아침 최저기온은 -6~7도, 낮 최고기온은 9~16도로 예보됐다. 아침까지는 평년(최저 -6~3도, 최고 6~12도)과 비슷하거나 조금 낮겠지만, 낮부터는 평년보다 높겠다.

전남과 경상권은 25일 이른 새벽까지 비 또는 눈이 이어지겠고, 강원 남부 동해안·산지와 경상권 동해안은 아침까지 강수가 계속되는 곳이 있겠다. 제주도는 비가 당분간 이어지겠다.


연합뉴스

연합뉴스

이틀간(25~26일) 예상 강수량은 제주도(26일까지) 10~40㎜, 경남 5~20㎜, 광주·전남과 대구·경북 남부 5~10㎜다. 강원 남부 산지에는 25일 아침까지 1~5㎝의 눈이 내리겠다.


비나 눈이 내린 지역에서는 가시거리가 짧고, 지상 기온이 낮은 내륙을 중심으로 도로가 얼어붙는 곳이 많겠다. 교량과 고가도로, 터널 입·출구 등에서는 빙판길과 도로 살얼음에 각별히 유의해야 한다.

건조특보가 발효된 서울과 일부 경기 북부 내륙, 강원 산지·동해안, 전남 동부, 경상권, 일부 충북은 여전히 대기가 매우 건조하다. 강한 바람이 더해지면서 작은 불씨가 큰불로 번질 가능성이 있다. 산불 등 화재 예방에도 주의가 필요하다.


미세먼지는 전 권역에서 '좋음'~'보통'이 예상된다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
