"의정부~덕정 10분 단축" 양주시, GTX-C 양주역 정차 유치 총력전

양주시, GTX-C 노선 양주역 정차

사전타당성 조사 용역 중간보고회 개최

GTX-C 양주역 정차 B/C ‘3.98’ 기록

복합환승센터 수익·사업비 분담 전략적 검토 필요

경기 양주시가 GTX-C 노선의 양주역 정차를 위한 사전타당성조사에서 사업비 대비 경제적 효율성이 극대화된 최적의 안을 도출하며 부처 협상의 강력한 동력을 확보했다.

양주시가 지난 23일 시청 상황실에서 열린 'GTX 양주역 정차 사전타당성조사 용역' 중간보고회를 개최하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

양주시는 24일 시청 상황실에서 열린 'GTX 양주역 정차 사전타당성조사 용역' 중간보고회에서 역사 증축 여부에 따른 사업 대안과 구체적인 타당성 분석 결과를 발표했다.

분석 결과 경제성은 대안별로 2.9~3.98 수준으로 두 대안 모두 타당성 기준치인 1.0을 크게 상회하며 사업의 당위성을 입증했다. 특히 역사를 증축하지 않고 플랫폼 확장만 하는 대안의 경우 427억원의 효율적인 사업비로 3.98이라는 압도적인 B/C 수치를 기록해 '저비용 고효율' 사업임을 증명했다.

다만, 재무성 분석 결과(R/C 0.53~0.73)에 따라 역사 증축 및 추가 시설 확보 비용은 원인자 부담 원칙에 의해 시가 부담해야 할 가능성이 큰 것으로 나타났다. 이에 시는 실질적인 재원 조달 방안을 병행 검토할 방침이다.

시는 이번 보고회를 통해 양주역 정차의 당위성을 강조했다. 우선 양주역은 국지도 98호선과 직접 연결되어 백석·광적 등 서부권 발전을 이끄는 지역 균형발전의 마중물이 될 것으로 기대된다. 특히 시 인구의 34%가 거주하는 서부권과 양주 1·2동 시민들의 GTX 접근성이 대폭 향상되어, 의정부역 환승 불편 없이 이동 시간이 10분 이상 단축되는 실질적 혜택이 주어질 전망이다.

또한, 양주역세권 개발 및 테크노밸리와 연계해 지역 경제 활성화를 견인할 핵심 거점이 될 것으로 보이며, 의정부역~덕정역 구간(12.3km)의 긴 역간 거리를 고려할 때 정차가 확정된 의왕역 사례처럼 형평성 차원에서도 양주역 정차가 반드시 필요하다는 점을 명확히 했다.

양주시 관계자는 "양주역 정차는 양주 테크노밸리와 서부권 발전을 잇는 핵심 고리"라며 "B/C 3.98이라는 지표는 국토교통부와 민간사업자가 거부할 수 없는 강력한 설득 카드가 될 것"이라며 "재무적 보완책을 치밀하게 준비해 시의 부담을 최소화하면서도 정차역 유치를 반드시 완수하겠다"고 밝혔다.

시는 이번 보고회에서 제기된 의견을 바탕으로 최종 보고안을 다듬어 국토교통부 및 민자사업자와의 협상을 본격화할 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>