경기일반

김효주, 세계랭킹 2계단 도약 '넘버 7'

노우래기자

입력2026.02.24 19:27

혼다 LPGA 타일랜드 3위 포인트 획득
티띠꾼, 코르다, 헐, 이민지 1~4위 유지
김세영 10위, 유해란 12위, 최혜진 14위

김효주가 세계랭킹 7위로 올라섰다.


23일(현지시간) 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 4.26점을 받아 지난주 9위에서 2계단 점프했다. 지난 22일 태국 촌부리의 시암 컨트리클럽 올드코스(파72·6649야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 2026시즌 두 번째 대회인 혼다 LPGA 타일랜드(총상금 180만달러)에서 3위를 차지해 포인트를 쌓았다. 김효주는 지난 1일 끝난 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스엔 출전하지 않았다.

김효주가 혼다 LPGA 타일랜드 최종 4라운드에서 플레이를 하고 있다. 촌부리=EPA연합뉴스

혼다 LPGA 타일랜드 우승자 지노 티띠꾼(태국)은 압도적인 1위(12.33점)를 질주했다. 세계랭킹 2위 넬리 코르다(미국·7.37점)와의 점수 차는 4.96점이다. 찰리 헐(잉글랜드), 이민지(호주), 야마시타 미유(일본), 리디아 고(뉴질랜드)는 3~6위를 유지했다.

한국은 김세영 10위, 유해란 12위, 최혜진은 14위에 포진했다. LPGA 타일랜드 준우승자 이와이 지지(일본)는 11계단 도약한 19위에 자리했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

