연천군, 행안부 '2025년 지방자치단체 혁신평가' 우수기관 선정

경기 연천군이 행정안전부가 전국 지방자치단체를 대상으로 실시한 '2025년 지방자치단체 혁신평가'에서 우수기관으로 선정됐다.

지방자치단체 혁신평가는 매년 지방자치단체를 대상으로 기관장의 혁신 리더십, 주민 체감 서비스 개선, 행정 사각지대 해소, 일하는 방식 개선, 디지털 기반 행정혁신 등을 종합적으로 평가하는 제도다.

연천군은 이번 평가에서 현장 중심 행정혁신과 AI·디지털 기반 스마트 행정 구현을 실현한 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 ▲전국 지자체 최초 「환경피해 특별대응지역 지정 및 지원 조례」 제정 및 24시간 상시 현장사무실 운영을 통한 환경보건 대응체계 구축 ▲공공데이터를 시각화한 '한눈에 보는 디지털 연천' 플랫폼 구축 ▲가설건축물 존치기간 연장신고 SMS(문자) 신청 서비스 도입 ▲스마트 마을방송 시스템 구축 등이 주민 생활과 직결된 체감형 혁신사례로 평가됐다.

또한 ▲위민행정진단 TF 운영 ▲농업캘린더 제작을 통한 보조사업 신청률 제고 및 공익직불 감액 제로화 ▲위기가구 우선조사 기간 단축 등 행정 사각지대를 해소하는 성과도 높이 평가됐다.

아울러 조직 내부적으로는 불필요한 관행을 개선하고 생성형 AI 비서를 도입해 보고서 작성·자료 검색 등 행정업무 지원 기능을 강화하는 등 일하는 방식 혁신을 지속 추진해 왔다.

김관섭 기획감사담당관은 "이번 혁신평가 우수기관 선정은 공직자들의 노력과 군민 여러분의 적극적인 참여가 만들어낸 값진 성과"라며 "앞으로도 현장 중심의 행정혁신과 AI·디지털 기반 서비스 고도화를 통해 군민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 지속적으로 만들어 가겠다"고 밝혔다.

연천군은 이번 성과를 계기로 행정 전반의 혁신 역량을 더욱 강화하고, 디지털 기반의 스마트 행정과 현장 중심 적극행정을 지속 확대해 나갈 계획이다.





