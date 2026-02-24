안병용 의정부시장 예비후보 “멈춰 선 의정부 엔진, 다시 가동하겠다”

안병용 민주당 의정부시장 예비후보

의정부시 재정 위기 관련 긴급 기자회견

안병용 더불어민주당 의정부시장 예비후보는 24일 의정부시가 이대로 가다가는 일시적 침체가 아닌 붕괴가 될지도 모른다는 위기감에서 이의 심각성을 알리기 위해 긴급 기자회견을 갖게 됐다고 밝혔다. 이날 기자회견에서 안 예비후보는 "멈춰 선 의정부의 엔진, 무너진 지역경제, 안병용이 다시 힘차게 가동하고 회복하겠다"고 말했다.

안병용 더불어민주당 의정부시장 예비후보. 안병용 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

안 예비후보는 김동근 시장이 의정부시의 재정 문제를 전임 시장 탓으로 돌리고 있다고 비판하며, 전임 시장이 이룩한 체무제로의 성과가 사라졌고, 현 시장 취임 2년 만에 464억원의 빚이 늘어났다고 주장했다.

또한, 그는 통합 재정 안정화 기금 800억원이 사라진 점을 언급하며, "시금고에 1293억원의 막대한 여유 자금을 쌓아두고도, 연간 12억원의 이자를 내며 고금리 사채를 빌려 쓴 예산 운용의 무능을 보여주고 있다"고 비판했다.

안 예비후보는 의정부시의 예산 부족으로 인해 92개의 자체 사업이 전액 삭감되거나 중단되었다고 언급하며 "이같은 생존 예산이 없어지니 사람들이 의정부를 떠나고 있다"고 말했다. 그는 김동근 시장이 안병용 지우기에 몰두하여 돈이 되는 사업을 모두 걷어찼다고 주장했다.

그는 도봉면허시험장 이전을 백지화하여 서울시와 노원구가 지급하기로 약속한 500억원의 상생발전기금을 확보할 기회를 스스로 놓쳤다고 비판했다. 또한, 호원동 예비군 훈련장 이전 사업이 표류하고 있으며, 소각장 이전이 민간 투자 방식 대신 재정사업 공론화 등으로 갈팡질팡하는 사이, 공사비는 최소 수백억 원 이상 증폭되었다고 밝혔다.

또한, 보람병원 뒤 민자공원사업의 경우, 사업자가 땅 전체를 사들이면 즉각 시의 재원이 600억원이 들어오고, 문화, 체육시설도 조성할 수 있었는데도 의정부시가 무산시켜 사찰 땅값을 물어줘 가면서 해바라기를 심어놨다며 이는 행정 횡포에 가깝다고 지적했다.

그리고 1조원의 투자가 성립되고 거의 모든 행정행위가 완료된 복합합문화융합단지 사업은 너무나도 처참하다며 계획대로 진행됐다면 최소 1000억원 이상의 세입이 예상되었다고 강조했다.

안병용 예비후보는 재임 시절 성과를 바탕으로 의정부시의 미래 먹거리를 가져올 치밀한 재정 전략을 실행하겠다고 약속했다. 그는 캠프 라과디아 컴팩트시티 완성을 통해 약 1500억원 규모의 공공기여를 즉시 환수하고, 연간 20억원 이상의 안정적인 재산세 세원을 추가로 확보하겠다고 밝혔다.

또한, 그는 경마장을 유치하여 연간 약 550억~565억원의 지방세와 경제 유발 효과 1000억원 이상을 가져올 것이라고 말했다. 장암동 일대의 규제를 풀고 면허시험장 통합 이전을 재추진해 500억원 이상의 재정을 늘리겠다고도 덧붙였다.

안 예비후보는 CRC에 스포츠·레저 융복합단지를 조성하여 수조 원대의 생산 유발효과를 기대하고, 호원동 예비군 훈련장 이전을 매듭지어 호원동을 명품 주거 거점으로 격상시키겠다고 약속했다. 그는 600억원의 공공 기여금을 환수하고 수도권 제1순환고속도로 연결도로를 개설하여 물류비용을 절감하겠다고 말했다.

그는 캠프 스탠리의 조기 반환과 CRC, 캠프 카일, 캠프 잭슨을 성공적으로 개발하겠다고 다짐하며, 이재명 대통령과 두터운 신뢰를 바탕으로 공여지 개발을 국가 과제로 격상시키고, 공여지 개발 전담 TF를 즉각 구성해 국비를 확실히 챙기겠다고 밝혔다.

안병용 예비후보는 "시정은 시장의 연습장이 아니고, 시장의 무능 행정과 파행은 한 번으로 족하다"며 "안병용이 의정부의 비어 버린 곳간을 채우고, 삭감된 민생 복지예산은 즉각 회복하여 되살리고, 멈춰 선 의정부의 엔진, 무너진 지역경제를 힘차게 가동하고 회복하겠다"고 약속했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>