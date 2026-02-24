본문 바로가기
정재헌 SKT 대표, 한국정보통신진흥협회 신임 회장 선임

서소정기자

입력2026.02.24 16:18

정재헌 SKT 사장

한국정보통신진흥협회(KAIT)는 24일 서울 소공동 롯데호텔에서 제145회 이사회, 제40회 정기총회를 열고 정재헌 SK텔레콤 대표를 신임 회장으로 선임했다고 밝혔다.


이날 총회에서는 인공지능(AI)·디지털 중심으로 재편되는 산업 환경에 대응하기 위한 협회 운영 방향과 조직 기반 강화 방안을 논의했다.

또 AI를 포함한 확대된 사업 범위를 반영하기 위해 협회 영문 명칭을 변경하는 정관 개정 사항을 의결했다.


협회는 디지털 인재양성, AI 기반 산업 지원, 정책 연구와 제도 개선 기능 강화를 통해 협회의 공공적 역할을 지속 확대해 나갈 계획이다.


정 회장은 취임사를 통해 "AI·디지털 전환이 가속화되는 시대적 흐름 속에서 협회의 역할이 더욱 중요해지고 있다"며 "AI 산업 진흥과 디지털 정책 지원의 중심 기관으로서 협회의 위상을 한층 강화해 나가겠다"고 말했다.




서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
