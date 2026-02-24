두산 창업주·초대회장, 기업가 명예의 전당 동시 헌액

박승직·박두병 부자 경영인 첫 사례

근대 상업 기틀·산업화 성장 공로 인정

두산그룹의 뿌리를 세운 고(故) 매헌 박승직 창업주와 고(故) 연강 박두병 초대회장이 '대한민국 기업가 명예의 전당'에 나란히 헌액됐다.

24일 서울 이화여대 경영대학 60주년 기념홀에서 열린 '대한민국 기업가 명예의 전당' 헌액식에서 박정원 두산그룹 회장(오른쪽)이 헌액 기념패를 들고 양희동 한국경영학회 회장(왼쪽)과 함께 기념촬영을 하고 있다. 두산 제공

두산은 24일 서울 이화여대 경영대학 60주년 기념홀에서 열린 헌액식에서 두 인물이 동시에 이름을 올렸다고 밝혔다. 한국경영학회가 2016년부터 경제 발전에 기여한 기업인을 선정해 헌액해 온 가운데, 부자 경영인이 함께 명예의 전당에 오른 것은 이번이 처음이다.

1896년 종로 '박승직상점'을 시작으로 창업 130주년을 맞은 두산은 국내 기업사에서 공식 기록을 보유한 최장수 기업으로 평가받는다. 박승직 창업주는 보부상으로 출발해 무역·양조·운수업 등으로 사업을 확장하며 한국 근대 상업의 기틀을 마련했다. 상인 단체를 이끌고 금융기관 설립에 참여하는 등 민족 경제 발전에도 기여했다.

박두병 초대회장은 광복 이후 상호를 '두산상회'로 변경하고 제조업 중심의 사업 구조를 확립해 그룹의 성장 기반을 다졌다. 동양맥주를 비롯해 건설·식품·기계·유리 등으로 사업을 확대했으며, 재임 기간 13개 계열사를 설립하고 그룹 매출을 349배 성장시켰다. 대한상공회의소 회장과 아시아상공회의소 연합회 회장을 역임하며 산업화 과정에서도 역할을 했다.

박정원 두산그룹 회장은 "선대의 창업·도전 정신을 계승해 두산을 더 좋은 기업으로 발전시키고 국가경제에 기여하겠다"고 밝혔다.

한국경영학회는 "박승직 창업주는 근대적 기업 조직과 책임경영의 기반을 마련했고, 박두병 회장은 사업 다각화와 해외시장 개척으로 산업화 초기 기업 경쟁력을 높였다"고 선정 배경을 설명했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



