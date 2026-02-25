본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

대법, ‘상습 마약’ 래퍼 키스에이프 징역 1년 6개월 확정

염다연기자

입력2026.02.25 06:00

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'대마초 5차례 흡연'
래퍼 키스에이프 실형 확정
"징역 10년 미만은 형량 탓 상고 못해"

상습적으로 대마초를 흡연한 혐의로 기소된 래퍼 키스에이프(본명 이동헌)에게 징역 1년 6개월의 실형이 확정됐다. 형량이 무거워 부당하다는 피고인 측 주장은 적법한 상고 이유가 될 수 없다는 게 대법원의 판단이다.

서울 서초구 대법원. 연합뉴스

서울 서초구 대법원. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

25일 법조계에 따르면 대법원(주심 이숙연 대법관)은 마약류 관리에 관한 법률 위반(대마) 혐의로 기소된 이씨의 상고심에서 징역 1년 6개월을 선고한 원심판결을 확정했다.


이씨는 2023년 2월부터 2024년 1월까지 서울 강남구와 마포구의 음악 작업실 등에서 총 5차례에 걸쳐 대마와 액상 대마를 흡연한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

1·2심은 이씨의 혐의를 모두 유죄로 인정하고 징역 1년 6개월과 약물중독 재활교육 40시간 이수, 추징금 80만원을 선고했다. 이씨 측은 "원심이 심리를 다하지 않았고, 형량이 너무 무거워 부당하다"며 상고했다.


하지만 대법원은 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 "원심 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반해 자유심증주의 한계를 벗어나거나 법리를 오해한 잘못이 없다"고 밝혔다.


이어 "형사소송법 제383조 4호에 따라 사형, 무기 또는 10년 이상의 징역·금고가 선고된 사건에서만 '양형 부당'을 사유로 한 상고가 허용된다"며 "피고인에게 그보다 가벼운 형이 선고된 이 사건에서 형이 너무 무겁다는 주장은 적법한 상고 이유가 되지 못한다"며 기각 사유를 밝혔다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100돈 금팔찌' 주인 품으로 "부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

"진짜 람보르기니가 모시러 왔다"…김길리 '3억 슈퍼카' 타고 금의환향

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"선거 앞두고 비상인데"…딴 곳만 본 국힘 의총

주한미군사령관, 한국에 '中 전투기 대치' 서해 훈련 사과

새로운 이슈 보기