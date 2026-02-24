산업硏 "중국, 로봇·전기차·배터리서 한국 앞서"

'첨단산업의 한·중 경쟁력 분석과 정책방향' 보고서 발간

"초격차 넘어 K-제조 모델·대중 전략 전환 필요" 제언

산업연구원(KIET)이 로봇·전기차·배터리 등 첨단 제조업 분야에서 중국의 경쟁력이 한국을 앞서고 있다는 분석을 내놨다. 단순한 '초격차 전략'을 넘어 중국과의 경쟁·협력을 병행하는 새로운 산업전략이 필요하다는 제언이다.

산업연은 24일 발표한 '첨단산업의 한·중 경쟁력 분석과 정책방향' 보고서에서 "중국이 로봇, 전기차, 배터리, AI 반도체 등 첨단 제조 전반에서 빠르게 기술 경쟁력을 확보하며 글로벌 제조강국으로 부상하고 있다"고 분석했다.

보고서에 따르면 '중국제조 2025' 전략의 주요 업종인 로봇, 반도체, 전기차(자율주행 포함), 배터리 산업은 2015년 이후 핵심 부품·장비 국산화율이 상승하고 일부 분야에서는 글로벌 시장점유율도 확대되는 등 전반적인 경쟁력이 강화되는 추세다. 특히 AI 기반 제조, 자율주행, 휴머노이드 로봇 등 신산업 분야에서는 빠른 실증과 산업 확산을 통해 기술력과 시장 지배력을 동시에 키우고 있는 것으로 분석됐다.

전문가 설문조사와 FGI(표준집단면접)를 통해 밸류체인별 경쟁력을 종합 평가한 결과, 반도체를 제외한 로봇·전기차·배터리·자율주행차 분야에서 중국이 한국보다 우위를 보이는 것으로 나타났다.

산업용 로봇의 경우 제품 개발·설계 역량에서는 한국이 근소하게 앞섰지만, 조달·생산·해외시장 창출 부문에서 중국이 우위를 점하며 종합 경쟁력에서는 중국이 앞선 것으로 평가됐다. 전기차 역시 해외시장 창출과 배터리 서비스 부문을 제외한 다수 영역에서 중국이 우위를 보였고, 자율주행차는 전 밸류체인 부문에서 중국이 강세를 나타냈다.

반도체는 세부 부문별로 우위와 열위가 혼재하는 '경합' 양상으로 분석됐다. 한국이 메모리 분야에서 강점을 유지하고 있으나, AI 칩 설계 등 비메모리 영역에서는 중국의 경쟁력이 상대적으로 높다는 전문가 의견이 다수를 차지했다.

보고서는 중국의 가격경쟁력과 AI 기반 신시장 지배력 확대가 한국 산업 전반에 공통적인 위협요인으로 작용하고 있다고 진단했다. 다만 미국·EU 등 선진국의 중국 견제 기조 속에서 프리미엄 시장을 중심으로 차별화 기회가 존재한다고 평가했다. 제품·소재·부품 전반에서 축적된 기술력과 품질 신뢰를 기반으로 고부가 시장 공략이 가능하다는 분석이다.

보고서는 기존의 단순한 초격차 전략을 넘어 독자적인 'K-제조 모델'을 구축해야 한다고 제언했다. 제조 AI 전환(M.AX) 전략을 통해 소재·부품·완성품을 잇는 가치사슬 전반에서 한국형 특화 기술을 발굴하고, 신뢰 기반 글로벌 공급망을 선도해야 한다는 것이다.

또 중국을 단순한 추격·경쟁 대상으로만 인식하기보다, 업종별 밸류체인을 면밀히 분석해 기술적 우위를 확보하는 동시에 중국 내 수요 발굴과 전략적 협력 방안도 모색해야 한다고 강조했다. 중국의 첨단산업 및 기술 생태계를 전략적으로 활용하는 '경쟁적 협력' 접근이 필요하다는 설명이다.





