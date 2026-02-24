"성탄절 선물 사올게" 사라진 세 아이 엄마, 24년 만에 발견…가족과 만남 거부

노스캐롤라이나서 신원 확인

범죄 정황 없어 ‘자발적 잠적’ 무게

가족과 접촉 거부 의사 밝혀

딸 "기쁘지만 분노와 혼란"

크리스마스를 앞두고 선물을 사러 나간 뒤 돌연 자취를 감췄던 미국의 한 30대 여성이 24년 만에 생존한 채 발견돼 현지 사회에 큰 파장이 일고 있다.

22일(현지시간) 영국 매체 데일리메일은 24년 만에 사라졌던 여성이 최근 같은 주 내 다른 지역에서 발견된 사연에 대해 소개했다.

미국에서 24년 전 행방불명됐던 한 30대 여성이 최근 생존해 있었다는 사실이 드러나 충격을 주고 있다. 사진은 미국 노스캐롤라이나주 에덴에서 실종됐던 미셸 헌들리 스미스. 엑스(X) AD 원본보기 아이콘

지난 2001년 12월 미국 노스캐롤라이나주 에덴에서 실종됐던 미셸 헌들리 스미스(당시 38세)가 최근 같은 주 내 다른 지역에서 발견됐다.

스미스는 실종 당시 세 자녀를 둔 어머니였다. 그는 크리스마스 선물을 구입하겠다며 집을 나선 뒤 자신이 운전하던 차량과 함께 종적을 감췄다. 당시 자녀들의 나이는 19세, 14세, 7세로, 가족들은 아무런 설명도 듣지 못한 채 갑작스러운 이별을 맞았다.

사건 이후 미 연방수사국(FBI) 등 수사기관이 장기간 추적에 나섰지만 뚜렷한 단서를 찾지 못했다. 가족들은 그가 범죄 피해를 보았을 가능성을 염두에 두고 오랜 세월을 보내야 했다. 전환점은 지난 19일 찾아왔다. 수사당국에 새로운 제보가 접수되면서 수사가 급물살을 탔고, 다음 날 로킹엄 카운티 보안관실이 그의 소재를 특정해 직접 만나 신원을 확인했다.

당국에 따르면, 스미스는 그동안 본래 신분을 드러내지 않은 채 생활해온 것으로 전해졌다. 현재 건강 상태에는 별다른 이상이 없는 것으로 파악됐다. 다만 그는 가족과의 접촉을 원하지 않는다는 의사를 밝히며, 자신의 정확한 거주지를 공개하지 말아 달라고 요청한 것으로 알려졌다. 경찰은 현재까지 범죄 연루 정황은 확인되지 않았다며 자발적 잠적 가능성에 무게를 두고 구체적인 경위를 조사 중이다.

가족들의 심경은 복잡하다. 딸 아만다는 소셜미디어를 통해 "어머니가 살아 있다는 소식에 기쁘면서도 분노가 치밀고, 마음 한편이 무너지는 기분"이라며 "다시 관계를 회복할 수 있을지는 확신이 서지 않는다"고 밝혔다. 사촌 바바라 버드 역시 "그동안 슬퍼해야 할지, 희망을 가져야 할지조차 모른 채 지냈다"며 "원망보다는 왜 그때 떠날 수밖에 없었는지 묻고 싶다"고 전했다.

한편, 그동안 그의 귀환을 기원하며 운영해온 페이스북 페이지 '미셸 헌들리 스미스를 집으로(Bring Michele Hundley Smith Home)'는 향후 다른 실종 사건을 지원하는 공간으로 전환될 계획이다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>