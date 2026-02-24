본문 바로가기
'청담 르엘' 보류지 국평 84㎡ 8가구·펜트하우스 4가구 매각[부동산AtoZ]

최서윤기자

입력2026.02.24 09:21

롯데건설 시공

청담삼익아파트 주택재건축정비사업조합이 24일 '청담 르엘' 보류지 12가구에 대한 매각 공고를 내고 입찰 절차를 시작한다. 보류지는 소유권 분쟁이나 사업비 정산 등에 대비해 재건축 조합이 남겨둔 물량이다.


청담 르엘을 시공한 롯데건설에 따르면 이번 매각 대상은 '국민평형'인 전용면적 84㎡ 8가구와 최상층 펜트하우스 4가구다. 조합 측은 조합 공식 유튜브 채널을 통해 해당 가구 내부 구조와 조망을 담은 영상을 공개했다.

서울 강남구 '청담 르엘'. 롯데건설

청담 르엘은 지하 4층~지상 최고 35층, 총 1261가구 규모로 조성됐다.


보류지 매각은 일반 분양과 달리 청약 통장이 필요 없으며 만 19세 이상이면 거주지와 관계없이 입찰에 참여할 수 있다. 준공 후 매각이라 실물 확인 뒤 계약이 가능하다.


구체적인 입찰 일정과 예정 가격 등은 조달청 나라장터(누리장터)에 공고된다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
