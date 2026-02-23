본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

제일소방방재 김대권 대표, 공공 안전 분야 위원활동 전문가로 주목

최봉석기자

입력2026.02.23 16:31

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
제일소방방재 김대권 대표, 공공 안전 분야 위원활동 전문가로 주목
AD
원본보기 아이콘

"건물 안전, 점검이 아닌 책임입니다"


대구·경북 지역 소방안전 전문기업 ㈜제일소방방재의 김대권 대표(소방시설관리사)가 공공 안전 분야 위원 활동과 학계, 실무를 아우르는 전문가로 주목받고 있다.

김 대표는 화재안전조사위원, 지방소방기술심의위원으로 활동하며 각종 화재 원인 분석 및 기술 자문을 수행해 왔으며, 동시에 소방방재학과 교수로 재직하며 후학 양성과 이론 연구에도 힘쓰고 있다. 현장 실무와 정책, 학문을 연결하는 보기 드문 이력이라는 평가다.


그가 이끄는 ㈜제일소방방재는 일반적인 소방점검을 넘어 '건물 법적 점검 토탈 솔루션'을 제공하는 통합 안전관리 전문기업이다.

제일소방방재 김대권 대표, 공공 안전 분야 위원활동 전문가로 주목 원본보기 아이콘

특히 '화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률'을 포함한 관련 법령 기준을 철저히 반영해 건물주의 법적 책임 리스크를 사전에 차단하는 데 중점을 두고 있다.


김 대표는 "화재는 예방이 전부"라며"위원 활동을 통해 본 사고 사례 대부분이 관리 소홀에서 시작됐다"고 강조했다. 이어 "건물 안전은 단순 점검이 아니라 설계·공사·감리·성능점검까지 연결되는 통합 관리 체계가 필요하다"고 밝혔다.

제일소방방재는 공장, 병원, 학교, 근린생활시설 등 다양한 시설 유형에 맞춰 맞춤형 안전관리 전략을 수립하며, 신규 건축물부터 기존 시설까지 전 과정에 걸친 안전 솔루션을 제공한다.


학계와 실무, 정책 현장을 모두 경험한 전문가가 직접 이끄는 기업이라는 점에서 지역 건축물 관계인들의 신뢰를 얻고 있다.


한편, ㈜제일소방방재는 대구 수성구를 기반으로 대구·경북 전역에서 건물 통합 법정 점검 및 소방안전 컨설팅을 수행하고 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌 꽃값 13% 더 뛰었다 "아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

야근해도 안심…자정까지 아이 맡긴다

"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기