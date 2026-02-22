본문 바로가기
IT·통합

삼성전자, 갤럭시 S26에 AI '퍼플렉시티' 추가 탑재

이은서기자

입력2026.02.22 11:11

삼성전자가 오는 26일 공개하는 차기 갤럭시 플래그십 디바이스에 AI 에이전트 '퍼플렉시티'를 추가 탑재한다고 22일 밝혔다.

퍼플렉시티 이미지. 삼성전자.

사용자는 기기의 옆 버튼을 누르거나, '헤이 플렉스' 같은 음성 명령어로 AI 에이전트를 간편하게 호출할 수 있다. 이를 통해 삼성 노트, 갤러리, 리마인더 등 개별 앱을 실행하지 않고도 음성으로 작업이 가능하다.


삼성전자는 앞서 구글의 AI 모델 '제미나이'를 모바일 기기에 탑재했다. 이번 퍼플렉시티 추가 탑재는 개인화된 AI 경험 수요가 늘어나는 가운데 AI 에이전트 옵션을 다양하게 제공하기 위함이다. 삼성전자 자체 조사에 따르면 AI 사용자 10명 중 약 8명이 모바일 디바이스에서 AI 에이전트를 두 가지 이상 활용하는 것으로 나타났다.

최원준 삼성전자 MX 사업부 개발실장 겸 최고운영책임자(COO, 사장)는 "삼성전자는 개방형 협업을 바탕으로 갤럭시 기기의 AI 생태계를 확장해 왔다"며 "에이전트를 플랫폼에 통합해 사용자가 손쉽게 사용함으로써 AI 경험의 대중화를 선도하고 더 쉽고 편리한 맞춤형 모바일 경험을 제공할 것"이라고 말했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr
