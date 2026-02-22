"그냥 집에서 잘래요"… Z세대, 성관계보다 '이것' 중시한다

설문에서 67%, 성관계보다 충분한 수면 선택

전문가 “디지털 중심 생활·관계 신중화 영향”

Z세대가 이전 세대보다 성관계보다 수면과 개인적 안정을 우선순위로 생각한다는 조사 결과가 나왔다.

미국 매체 뉴욕포스트는 교육 플랫폼 에듀버디가 Z세대 2000명을 대상으로 실시한 설문을 인용해 이같이 보도했다. 조사에 따르면 응답자의 67%는 만족스러운 성관계보다 충분한 수면을 선택하겠다고 답했다.

또한 64%는 안정적인 직장 유지가 더 중요하다고 밝혔고, 59%는 개인적 성공을 우선시한다고 응답했다. 절반(50%)은 건강한 우정 유지에 집중하고 있다고 했으며, 46%는 성관계보다 혼자만의 시간을 선호한다고 답했다.

다만 Z세대가 성적으로 완전히 소극적인 것은 아닌 것으로 나타났다. 응답자의 37%는 성적으로 다양한 경험을 해봤다고 답했고, 29%는 공공장소에서 성관계를 가진 적이 있다고 밝혔다. 23%는 직장에서 성적인 메시지를 주고받은 경험이 있다고 응답했다.

에듀버디의 대중문화·미디어 분석가 줄리아 알렉센코는 "Z세대는 해방적 사회운동 이후 나타난 보수적 흐름 속에서 성장한 세대"라고 분석했다. 그는 "이들은 물리적 공간보다 디지털 플랫폼에서 더 많은 시간을 보내며, 콘텐츠 소비와 자기 관리에 집중하는 경향이 있다"고 부연했다.

이들은 친밀한 관계에 대해서는 오히려 더 신중해지는 모습도 보였다. 응답자의 82%는 관계 발전 전 서로의 경계를 논의해야 한다고 답했고, 92%는 성관계 중 원치 않는 상황에서 거절 의사를 표현하는 데 자신감을 느낀다고 밝혔다. 알렉센코는 "후회할 만한 무의미한 경험을 피하려는 선택은 반드시 부정적으로 볼 현상은 아니다"라고 평가했다.

이같은 흐름은 Z세대에만 국한된 것은 아니다. 미국 일반사회조사에 따르면 최근 1년간 성관계를 갖지 않았다고 답한 비율은 남성 3명 중 1명, 여성 5명 중 1명에 달했다.

