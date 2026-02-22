본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

163일동안 무단결근한 사회복무요원의 결말은…

김은하기자

입력2026.02.22 10:38

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

법원, 징역 10개월에 집행유예 2년 선고

사회복무요원으로 복무하던 중 장기간 무단이탈한 30대 남성에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.


연합뉴스는 21일 춘천지방법원 형사3단독 박동욱 판사가 병역법 위반 혐의로 기소된 A씨(32)에게 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고했다고 보도했다.

사회복무요원. 연합뉴스 (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.)

사회복무요원. 연합뉴스 (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.)

AD
원본보기 아이콘

A씨는 춘천시 한 기관에서 사회복무요원으로 근무하던 2024년 5월 13일부터 2025년 1월 16일까지 총 163일간 정당한 사유 없이 복무를 이탈한 혐의로 기소됐다.


병역법은 사회복무요원이 통틀어 8일 이상 정당한 사유 없이 복무를 이탈할 경우 3년 이하의 징역에 처하도록 규정하고 있다. 7일 이내 단기 이탈은 해당 일수의 5배를 연장 복무하도록 하지만 8일을 초과하면 벌금형 없이 형사처벌 대상이 된다.


법원은 "피고인이 범행을 인정하며 반성하는 모습을 보이고 있으나 정당한 이유 없이 복무를 이탈해 죄질이 좋지 않고, 그 기간 또한 매우 길다"고 양형 이유를 밝혔다.

한편, 그룹 위너의 멤버 송민호는 서울 마포구 시설관리공단과 주민편익시설에서 사회복무요원으로 근무하던 당시 102일을 무단결근하며 정당한 이유 없이 복무를 이탈한 혐의를 받고 있다. 첫 공판 기일은 오는 4월이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'마케팅비 1조'씩 태우던 현기차의 반전…"이제 유럽 보조금 받고 팝니다"[주末머니] '마케팅비 1조'씩 태우던 현기차의 반전…"이제 유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"인제 가면 '신남'?" 인제군, 표지판 키링 굿즈…MZ 저격 성공

'Dior'이 'Doir'로 뒤바뀐 순간…괴물이 탄생했다

버림받은 새끼 원숭이, 온 나라가 키운다…'힘내라 펀치' 응원 물결

1212회 로또 1등 12명…인당 26억5000만원 받는다

브라질 영부인 "지금도 피아노를 치시나"…金여사 "남편 정치 여정에 기회 없어"

철도부터 우주까지…유럽의 힘겨운 '방산 인프라' 홀로서기

"수입차 내연기관 안사요"…테슬라·BYD 인기에 판매 줄어

새로운 이슈 보기