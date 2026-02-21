▲ 조병준씨 별세, 조란경(광주 남구청 홍보실장)씨 부친상 = 20일, 광주 국빈장례문화원 201호, 발인 23일 오전 7시 30분, 장지 문빈정사 ☎ 062-606-4000
[부고] 조란경(광주 남구청 홍보실장)씨 부친상
2026년 02월 21일(토)
