본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

[부고] 조란경(광주 남구청 홍보실장)씨 부친상

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.02.21 19:24

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▲ 조병준씨 별세, 조란경(광주 남구청 홍보실장)씨 부친상 = 20일, 광주 국빈장례문화원 201호, 발인 23일 오전 7시 30분, 장지 문빈정사 ☎ 062-606-4000





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

똘똘 뭉쳐 5.8조나 벌었는데…"밀가루로 만든 라면값도 내리나요?" 똘똘 뭉쳐 5.8조나 벌었는데…"밀가루로 만든 라면... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블랙핑크 "최초 1억 구독자 달성 뜻깊어" 팬들에 감사 인사

"너는 이미 엄마 인생의 금메달"…최민정 품고 달린 母 편지

'왕과 사는 남자' 500만 돌파…'왕의 남자'보다 빠르고 '광해'와 같아

화재 진압했더니 "청소하고 가"…흉기 들고 소방서 찾은 50대

경찰, '주사이모'도 박나래와 같은 날 소환 조사

왕자 칭호 뺏긴 英 앤드루, 왕위 계승 서열서도 제외되나

"빨리 휘발유 넣으세요" 기름값 11주 만에 상승 전환

새로운 이슈 보기