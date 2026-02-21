본문 바로가기
李대통령 "세계 최강 쇼트트랙, 참 자랑스럽다"…김길리 金·최민정 銀·남자계주 銀

임철영기자

입력2026.02.21 13:45

수정2026.02.21 13:47

李대통령, SNS 메시지
李대통령 "마음껏 역량 펼칠 수 있도록 적극 뒷받침"

이재명 대통령은 21일 페이스북을 통해 '2026 밀라노-코르티나 동계올림픽' 쇼트트랙에서 메달을 획득한 한국 대표팀을 축하하며 "세계 최강 대한민국 쇼트트랙, 참 자랑스럽다"라고 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

우선 이 대통령은 남자 5000ｍ 계주에서 은메달을 딴 황대헌·이정민·이준서·임종언·신동민 선수에게 "뜨거운 박수를 보낸다"며 "여자 계주 메달에 이어 남자 계주도 메달을 추가하며 대한민국이 세계 최강임을 다시 한번 입증했다"고 했다. 한국 남자 대표팀은 20일(현지시간) 열린 남자 5000ｍ 계주 결선에서 네덜란드에 이어 은메달을 차지했다.


여자 1500ｍ에서는 김길리 선수가 금메달, 최민정 선수가 은메달을 획득했다. 이 대통령은 "김길리 선수는 이번 올림픽에서 세 개의 메달을 기록하며 또다시 시상대 가장 높은 자리에 섰다"며 "올림픽 첫 출전에서 이뤄낸 놀라운 성취"라고 평가했다. 김길리는 이번 대회 여자 계주 금메달과 여자 1000ｍ 동메달에 이어 여자 1500ｍ 금메달을 보탰다.

이 대통령은 최민정 선수에 대해서는 "이번 은메달로 개인 통산 7번째 올림픽 메달을 달성한 최민정 선수는 우리나라 선수 가운데 올림픽 최다 메달리스트라는 새로운 기록을 세웠다"며 "매 대회마다 흔들림 없는 기량과 불굴의 투지로 대표팀의 중심을 굳건히 지켜온 여정은 그 자체로 대한민국 스포츠의 자랑스러운 역사"라고 했다.


이 대통령은 "정부는 우리 선수들이 안정적이고 체계적인 환경에서 훈련하며 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극 뒷받침할 것"이라며 "국제 무대에서 자신 있게 경쟁할 수 있는 기반을 더욱 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
