'또 나왔다' 아프리카돼지열병…전남 무안 양돈농장서 확진

호남취재본부 심진석기자

입력2026.02.21 11:11

20일 기준 무안·나주·영광 3곳 발생
전남도, 확산 방지 위한 방역조치 강화
출입통제·신속 살처분·이동제한 시행

지난 20일 전남 무안군 현경면 소재 양돈농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 확진됐다. 전남도 제공

전라남도는 무안군 현경면 소재 양돈농장에서 지난 20일 아프리카돼지열병(ASF)이 확진됨에 따라 신속한 초동방역 조치를 하고 확산 차단에 총력을 기울이고 있다.


해당 농장은 돼지 3,500마리를 사육하고 있으며, 농장주의 돼지 폐사 신고를 접수한 전남도동물위생시험소가 정밀검사를 한 결과 아프리카돼지열병(ASF)으로 최종 확진됐다.

전남도는 의심축 신고 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀(2명)을 투입해 해당 농장 출입 통제 및 소독 등 방역 조치를 취하고, 발생농장 반경 10km 이내를 방역지역으로 설정해 이동 제한과 소독, 예찰 등을 실시했다.


또한 도 현장 지원관(2명)을 파견해 주변 환경조사와 발생 원인을 분석 중이다.


전남도는 추가 확산 방지를 위해 발생농장 돼지에 대해 신속한 살처분을 실시하고, 청소·소독 및 주변 지역 환경오염 차단 등 사후관리를 철저히 추진하는 한편 역학 관련 농장에 대해서도 정밀·임상검사를 실시 중이다.

무안군 등 인접 5개 시군(목포시, 나주시, 영암군, 함평군, 신안군)의 양돈농장 및 축산 관계시설에 대해 21일 오후 7시까지 24시간 동안 일시이동중지 명령을 내리고 일제 소독을 실시한다.


이영남 전남도 동물방역과장은 "최근 전남도뿐만 아니라 전국적으로 아프리카돼지열병 발생이 이어지고 있는 엄중한 상황이다"며 "양돈농장 종사자 모임(행사) 금지, 농장 출입 통제·소독 등 행정명령을 철저히 준수하고 축사 출입 시 소독 및 장화 갈아신기 등 기본적인 방역 수칙을 꼭 지켜달라"고 당부했다.


한편 20일 기준 전국적으로 19건(경기 6건, 강원 2건, 충남3건, 전남3건, 전북2건, 경남2건, 경북1건)이 발생했다. 전남은 무안, 나주, 영광에서 3건이 발생했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
