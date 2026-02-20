'사료 원료'서 아프리카돼지열병 유전자 첫 검출…"오염사료 통한 바이러스 유입 가능성"

검역본부, ASF 중간 역학조사 결과

사료 원료에서 아프리카돼지열병(ASF) 유전자가 국내에서 처음으로 검출됐다. 정부는 ASF에 오염된 돼지 혈액이 사료 공급망으로 유입된 것으로 추정하고 있다.

ASF 중앙사고수습본부는 20일 ASF 발생 상황과 역학조사 결과를 확인하고 확산 방지를 위한 방역 대책을 추진한다고 밝혔다.

ASF는 올해 1월16일 강원 강릉에서 발생한 이후 이달 19일 경기 화성·평택, 강원 철원까지 총 18건이 발생했다. 중수본은 ASF 추가 발생 차단을 위해 발생농장 살처분 및 소독, 방역지역 및 역학 관련 농장에 대한 이동제한, 예찰·검사 등 방역 조치 중이다.

농림축산검역본부는 전국에서 산발적으로 발생하는 ASF 발생 원인 규명을 위해 농장 반입물품, 농장 종사자 및 불법축산물 등 다양한 위험 요인을 두고 역학조사 실시하고 있다. 올해는 ASF 발생농장에서 예전과 달리 어린 돼지(자돈)에서 폐사 신고가 증가함에 따라 어린 돼지에 급여된 돼지 혈장단백질 함유 사료와 사료제조(공급)업체, 사료원료 제조업체 등을 중점 조사하고 있다.

중점 조사 과정에서 사료원료(돼지 혈장단백질) 제조업체에서 사료원료 검사기관에 의뢰한 보관 시료 중에서 ASF 유전자가 2건 검출됐다. 검역본부 관계자는 "감염력이 있는 바이러스인지 여부는 실험을 통해 추가 확인이 필요하다"며 "ASF 오염된 돼지 혈액이 사료 공급망으로 유입된 것으로 추정되며, 오염된 사료 공급을 통한 ASF 유입 가능성이 확인된 것"이라고 설명했다.

이번 역학조사 중간결과에 따라 중수본은 우선 지방정부의 가축방역관이 양돈농장에서 ASF 유전자가 검출된 사료의 소유자 등에게 가축전염병예방법령에 따라 해당 물건의 소각·매몰 등을 조치하게 했다.

또 중수본은 사료 원료에서 ASF 유전자가 검출됨에 따라 가축전염병예방법령에서 정한 바에 따라 농림축산검역본부 홈페이지에 발생농장 정보와 함께 ASF 유전자 검출과 관련된 생산일시, 원료성분 등에 대해 공개하며, 전국 양돈농장에서 예방적 차원으로 해당 사료 사용을 중지할 것을 권고할 계획이다.

아울러 전국 양돈농장 일제 검사 중에 있으며, ASF 유전자가 검출된 사료 원료를 사용한 양돈농장이 확인되면 해당 농장부터 우선 검사하여 확산 방지 조치를 할 방침이다.

박정훈 농식품부 식량정책실장은 "사료 원료에서 ASF 유전자 검출은 국내에서 처음으로, ASF 오염된 돼지 혈액이 사료 공급망으로 유입된 것으로 추정된다"며 "해당 사료 원료와 관련 제품에 대해서는 관련 규정에 따른 신속한 조치를 하겠다"고 말했다.





