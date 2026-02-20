'BTS 광화문 광장 공연' 23일 무료 예매…좌석 정보 공지

스탠딩·지정석 등 1만5000석 규모

방탄소년단 컴백 라이브 포스터. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

다음 달 서울 광화문광장에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS) 컴백 무대 예매가 오는 23일 시작된다고 빅히트뮤직이 20일 밝혔다.

방탄소년단은 이날 팬 플랫폼 위버스를 통해 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG)'의 상세 정보를 공개했다. 오프라인 공연 티켓 예매는 23일 오후 8시 놀(NOL) 티켓에서 무료로 진행한다. 티켓 예매 수수료는 예매자가 부담하며 1인 1매로 수량을 제한한다.

전체 관람석은 약 1만5000석 규모로 꾸린다. 무대 우측 스탠딩석과 이순신 장군 동상 앞까지 이어지는 지정석이 주요 예매 대상이다.

돌출 무대 주변 스탠딩석 2000석은 정규 5집 '아리랑' 예약 구매자 중 추첨으로 선발한 인원에게 배정한다. 지정석 일부 구역은 안전 구조물로 인해 시야 제한이 발생할 수 있으나 주최 측은 대형 LED 스크린을 설치해 관람을 지원할 계획이다.

공연은 3월 21일 오후 8시부터 약 1시간 동안 광화문광장 일대에서 열린다. 방탄소년단은 경복궁 내부에서 출발해 광화문과 월대를 지나 광장 북측 무대에 오르는 상징적인 동선을 구상하고 있다.

BTS 광화문 공연 좌석배치도. 방탄소년단 위버스 페이지 원본보기 아이콘

경찰은 이번 공연에 덕수궁 대한문 부근 23만명, 숭례문 인근까지 포함하면 최대 26만명의 인파가 몰릴 것으로 추산했다. 서울시와 경찰은 당일 광화문 일대 교통을 통제하고 혼잡도에 따라 인근 지하철역의 무정차 통과를 검토하는 등 안전 관리에 총력을 기울일 계획이다.

현장에 오지 못하는 팬들은 넷플릭스를 통해 실시간으로 공연을 감상할 수 있다.

BTS 정규 5집 '아리랑'은 공연 하루 전인 3월20일 오후 1시 공개된다. 총 14곡을 수록한 이번 음반은 한국 대표 민요를 제목으로 내세워 팀의 뿌리와 멤버들이 느끼는 한국적 정서를 음악으로 풀어냈다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>