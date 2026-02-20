삼성중공업, 3680억원 LNG운반선 수주…연간 목표 14% 달성

오세아니아 선사와 계약

2028년 5월 인도 예정

올해 누적 8척 19억달러

삼성중공업이 오세아니아 지역 선사로부터 LNG운반선 1척을 수주했다.

삼성중공업은 20일 공시를 통해 3680억원 규모의 LNG운반선 1척 건조 계약을 체결했다고 밝혔다. 해당 선박은 2028년 5월까지 인도될 예정이다.

이번 수주로 삼성중공업의 올해 누적 수주 실적은 총 8척, 19억달러로 집계됐다. 이는 연간 수주 목표 139억달러의 14%에 해당하는 규모다.

선종별로는 LNG운반선 3척을 비롯해 에탄운반선 2척, 컨테이너운반선 2척, 원유운반선 1척 등 총 8척이다. 여기에 지난 13일 공시한 해양생산설비 예비작업계약 증액분 4억달러도 반영됐다.

삼성중공업 관계자는 "연초부터 LNG운반선 수주가 순조롭게 이어지고 있다"며 "앞으로도 고부가가치 선박을 중심으로 한 선별 수주 기조를 유지해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



