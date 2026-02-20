본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

삼성중공업, 3680억원 LNG운반선 수주…연간 목표 14% 달성

서믿음기자

입력2026.02.20 11:13

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오세아니아 선사와 계약
2028년 5월 인도 예정
올해 누적 8척 19억달러

삼성중공업이 오세아니아 지역 선사로부터 LNG운반선 1척을 수주했다.

삼성중공업이 건조한 LNG운반선. 삼성중공업 제공

삼성중공업이 건조한 LNG운반선. 삼성중공업 제공

AD
원본보기 아이콘

삼성중공업은 20일 공시를 통해 3680억원 규모의 LNG운반선 1척 건조 계약을 체결했다고 밝혔다. 해당 선박은 2028년 5월까지 인도될 예정이다.


이번 수주로 삼성중공업의 올해 누적 수주 실적은 총 8척, 19억달러로 집계됐다. 이는 연간 수주 목표 139억달러의 14%에 해당하는 규모다.

선종별로는 LNG운반선 3척을 비롯해 에탄운반선 2척, 컨테이너운반선 2척, 원유운반선 1척 등 총 8척이다. 여기에 지난 13일 공시한 해양생산설비 예비작업계약 증액분 4억달러도 반영됐다.


삼성중공업 관계자는 "연초부터 LNG운반선 수주가 순조롭게 이어지고 있다"며 "앞으로도 고부가가치 선박을 중심으로 한 선별 수주 기조를 유지해 나갈 계획"이라고 밝혔다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

교사 관두고 '관' 팔아 수십억 번 中 여성 "사람은 매일 죽는다"

"실버타운 말고 '보증금 0원' 호텔로"…시니어 레지던스 뜬다

'현금의 나라'는 옛말…日 카드결제 비중 사상 최초로 현금 역전

새로운 이슈 보기