무농약 골프장, 국내에서 가능할까

제주 에코랜드GC, 의령친환경골프장 코스

무생물제 살포, 잡초 제거 수작업

기후와 토양 따라 전략적인 잔디 구성

천일염 소금물 투입 잡초 성장 억제

국내 골프장은 농약에서 자유롭지 못하다. 살균제와 살충제, 착색제, 전착제 등을 쓴다. 기후에너지환경부(전 환경부)가 2019~2023년 5년 동안 분석한 자료에 따르면 전국 568개 골프장에서 해마다 230t 가까운 농약을 살포한다. 과도한 농약 사용은 토양 및 수질오염을 유발하고, 생태계에 악영향을 초래할 수 있다. 물론 국내 골프장은 저독성 농약을 사용하고 있지만, 골퍼의 건강과 환경 오염 우려까지 말끔하게 지울 수는 없다.

국내에도 무농약 골프장이 있다. 가장 대표적인 곳은 제주 에코랜드 골프클럽이다. 2009년 10월 27홀 규모로 개장했다. 설계 단계부터 농약을 쓰지 않는 조건으로 출발했다. 지금까지 농약을 사용하지 않고 잔디를 관리해왔다.

2011년 무농약 골프장으로 환경부 인증을 받았다. 이는 국내에서 처음이다. 초창기부터 제주도와 긴밀한 관계를 유지했다. 친환경 골프장으로 조성하기 위해 환경 전문가, 잔디 전문가 등으로 잔디관리협의체를 운영했다.

제주 에코랜드 골프클럽은 농약을 사용하지 않는 친환경골프장이다. 에코랜드GC 제공

에코랜드 골프클럽은 "국내 최초 무농약 친환경 코스 관리로 웰빙 컨셉에 맞춘 쾌적하고 깨끗한 골프장"이라면서 "화학농약 사용을 배제하고, 고객의 건강을 먼저 생각하고 있다"고 밝혔다. 코스 상태도 완벽하다. 에코랜드 골프클럽은 2011년 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 넵스 마스터피스를 성공적으로 개최했다.

잔디 관리가 핵심이다. 친환경적 미생물제를 쓴다. 잔디 활착이 뛰어나고 건강하다. 잔디를 구간별로 활용했다. 그린 벤트그라스, 티잉 그라운드와 페어웨이, 러프는 한국잔디(조이시아그라스)와 양잔디(버뮤다그라스, 라이그라스)를 섞어 심었다. 땅 파임이 심한 파3 홀 티잉 그라운드와 카트 진입, 출구 등은 인조잔디를 설치했다.

노루가 제주 에코랜드 골프클럽 코스에서 평화롭게 쉬고 있다. 에코랜드GC 제공

에코랜드 골프클럽은 병충해도 철저하게 관리하고 있다. 농약 대신 미생물제 살포, 에어레이션, 모래 배토, 잔디 깎기, 수작업 제거 등으로 병충해를 억제하고 있다. 벌레의 경우 주방세제를 물에 희석해 살포한다. 벌레가 땅속에서 나오면 수거하는 방법으로 관리한다.

무농약 골프장을 유지하기 위해 비용이 더 지출된다. 일반적으로 미생물제는 농약 대비 1.5~3배 정도 비싸다. 전 과정을 위해 31명의 인력이 상시 투입된다. 인원이 많은 편은 아니다. 적은 인력이 땡볕에서 고생한다. 지자체에서 보다 많은 골프장이 무농약 운영을 할 수 있도록 보조금이나 세제 혜택이 필요하다.

경남 남강 둔치에 위치한 의령친환경골프장도 대표적인 무농약 코스다. 남강변 천혜의 자연경관을 갖춘 친환경 워킹 골프코스로 유명하다. 2005년 '의령친환경레포츠파크특구' 지정 과정에서 '지역특화발전에 따른 규제 특례법' 제9조 제1항에 따라 "하천부지 내에서 일체 구조물 설치 및 토지형질을 바꾸지 않고, 농약과 비료를 사용하지 않는 등 하천관리와 오염에 영향을 미치지 않는다"는 이행각서를 준수했다.

의령친환경골프장은 미생물 발효액을 살포하는 무농약 골프장이다. 의령친환경골프장 제공

대중제 9개 홀이다. 그린에 인조잔디를 깐 것이 특이하다. 농약이 필요한 구간을 최소화하는 접근법이다. 이외 전체 구간은 한국형 잔디로 식재했다. 주 2회 스프링클러로 미생물 발효액을 살포하고 있다. 미생물제로 잔디 회복력을 높인다. 잔디 자체를 건강하게 만든다. 소금물을 뿌려 잡초의 성장을 억제한다. 에어레이션과 수직깎기, 모래 배토 등으로 병충해를 예방한다.

의령친환경골프장은 여름에 분주하다. 하천변에 위치해 매년 홍수 피해를 입는다. 코스 침수로 인해 잡초가 빠르게 자란다. 1년에 2~3차례 잡초 제거와 잔디 보강은 필수다. 모두 수작업으로 이뤄진다. 관리 인력은 17명이다. 무농약 골프장을 유지하기 위해 고된 작업이 이어진다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



