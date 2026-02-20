본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]애경산업, 경영권 매각 합의에 9%대↑

박승욱기자

입력2026.02.20 09:43

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

애경산업 이 태광그룹과의 경영권 매각 인수에 합의하면서 9%대 강세를 보이고 있다.

[특징주]애경산업, 경영권 매각 합의에 9%대↑
AD
원본보기 아이콘

20일 오전 9시 40분 기준 애경산업 주식은 전 거래일 대비 9.46%(1330원) 오른 1만5390원에 거래되고 있다.


애경산업과 태광그룹이 애경산업 경영권 양수도를 위한 협상을 마무리하면서 매수세가 몰린 것으로 풀이된다.

이들 기업은 애경산업 경영권 지분 63%를 주식매매계약(SPA) 당시 합의했던 4700억원에서 5% 할인된 4475억원에 거래하기로 확정했다.


이번 매매대금 조정은 최근 불거진 '2080 치약' 리콜 사태 이후 이뤄졌다. 애경산업은 일부 중국산 2080 치약 제품에서 사용금지 성분이 검출되면서 전량 회수했다.


태광그룹은 애경산업 인수를 시작으로 B2B(기업 간 거래) 중심의 사업 구조에서 벗어나 제약 등 고부가가치 소비재 분야로 사업 포트폴리오 전환을 추진 중이다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

교사 관두고 '관' 팔아 수십억 번 中 여성 "사람은 매일 죽는다"

"살 빼려고 맞았는데 피부도 좋아졌다"…비만 치료제 의외 효과

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"실버타운 말고 '보증금 0원' 호텔로"…시니어 레지던스 뜬다

명절 지나도 오르던 소고기·과일 가격, 올해는 잡힐까?

새로운 이슈 보기