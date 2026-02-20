'金 강탈' 소트니코바, 美선수 실수에 "러시아에 유리, 미안할 일 아냐"

소치 올림픽 피겨 금메달 딴 러시아 소트니코바

올림픽 중계서 스포츠맨십 결여된 발언 논란

"김연아 金 뺏어 놓고"…피겨 팬들 재차 분노

2014 소치 동계 올림픽에서 편파 판정 논란 속 '피겨 여왕' 김연아를 제치고 금메달을 딴 러시아의 아델리나 소트니코바가 다시금 입방아에 오르고 있다.

2014 소치 동계 올림픽 당시 김연아를 누르고 여자 피겨 스케이팅 금메달을 딴 아델리나 소트니코바.

17일(현지시간) 미국 뉴스위크는 "소트니코바가 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 러시아 중계방송 패널로 나와 타국 선수를 존중하지 않는 논란의 발언을 내뱉었다"고 전했다.

문제의 장면은 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트 경기에서 미국 엠버 글렌의 연기가 끝난 후 나왔다. 당시 글렌은 마지막 트리플 루프 점프를 시도했으나, 안타깝게 2회전 처리되며 무효 판정을 받았다. 결국 67.39라는 부진한 성적을 받아 들었고 순위 역시 13위에 그쳤다. 점수를 확인한 글렌은 눈물을 쏟으며 안타까워했다.

이때 중계 중이었던 소트니코바는 "그의 실수는 안타깝지만, 러시아에 유리하게 작용할 것"이라며 "우리가 미안해할 필요는 없다"고 말했다. 러시아는 국제올림픽위원회(IOC)로부터 출전 자격을 박탈당해 13명이 개인 중립 선수(AIN) 자격으로 뛰고 있는데, 이 신분으로 출전한 아델리아 페트로시안을 응원한 것으로 보인다.

그러나 이 발언이 전 세계 스포츠 팬들의 거센 비난을 사고 있다. 자국 선수의 순위 상승을 위해 경쟁 선수의 불운을 반기는 의미나 마찬가지이기 때문이다. 평생을 바쳐 올림픽을 준비한 동료 선수에 대한 존중이 결여됐고, 올림픽 근간인 스포츠맨십과 페어플레이 정신을 훼손했다는 지적이 터져 나오고 있다.

소트니코바는 2014 소치 동계 올림픽에서 김연아를 누르고 금메달을 땄지만, 심판 판정 특혜와 도핑 의혹 등에 휩싸인 바 있다. 당시 대회는 피겨 팬들 사이에서 '김연아가 강탈당한 금메달'로 회자되고 있다. 이번 논란 이후 엑스(X·구 트위터)에는 "김연아의 금메달이나 내놓고 말하라", "연맹과 도핑의 도움으로 금메달을 훔쳤을 땐 모든 것이 당신에게 유리했을 것" 등의 비난이 쏟아져 나왔다.

최근 독일의 피겨 전설 카타리나 비트는 중앙일보 인터뷰에서 "소치 대회 결과는 실망스럽고 말도 안 되는 것"이었다며 "지금도 그 생각은 변하지 않았다. 김연아는 우아하게 대처해 진정한 스포츠맨십을 보여줬다"고 말했다.





