"영국, 미국 이란공격에 자국 기지 사용 미승인 상태"

영국이 미국이 준비하는 이란 공격에 영국군 기지 사용을 승인하지 않고 있다고 19일(현지시간) 영국 더타임스 등이 보도했다.

더타임스는 지난 18일 도널드 트럼프 미국 대통령이 영국에 차고스 제도를 모리셔스에 반환하지 말라고 촉구한 배경에는 영국 공군기지 사용을 둘러싼 양국 정부의 견해차가 있다고 전했다.

백악관이 작성 중인 대이란 군사작전 계획에는 차고스제도의 디에고 가르시아 기지 및 영국 글로스터셔 페어퍼드 공군기지가 포함돼 있다. 디에고 가르시아에는 미군에 전략적으로 중요한 영·미 합동 군사기지가 있다. 페어퍼드 공군기지는 미군 전략 폭격기 부대의 유럽 거점 기지다.

차고스 제도와 디에고 가르시아 기지는 동아프리카 해안에서 약 2000마일(3200km) 떨어져 있다. 이곳에 위치한 미국과 영국의 군사 시설은 두 나라가 중동과 아시아에서 임무를 보다 수월하게 수행할 수 있도록 해준다.

양국간 오랜 협약에 따라 영국군의 두 공군 기지는 정부의 사전 동의가 있어야 군사 작전에 사용될 수 있다. 하지만 영국은 트럼프 대통령의 이란 공격에 이들 기지 사용을 허용하지 않고 있다. 이는 국제법 위반에 대한 우려 때문으로 파악된다고 더타임스는 전했다. 국제법상 공격을 수행하는 국가뿐 아니라 그 공격이 잘못됐다는 사실을 알면서도 이를 지원하는 국가도 책임을 져야 한다.

트럼프 대통령은 키어 스타머 영국 총리와 지난 17일 밤 전화 통화를 해 미국이 핵 프로그램과 관련해 이란에 보낸 최후통첩을 논의했다. 다음날인 18일 트럼프 대통령은 영국의 차고스제도 반환이 잘못된 일이라고 직격하는 글을 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올렸다.

트럼프 행정부는 지난해 5월 차고스제도 반환 협정 체결 당시에 이를 지지했다. 하지만 올해 1월 그린란드 편입을 둘러싸고 영국과 충돌하자 바로 '멍청하고 나약한 결정'이라고 지적했다. 이후 그린란드 갈등이 다소 잦아든 이달 초 "최선이었다는 점을 이해한다"며 반환 협정에 수긍하는 듯한 언급을 한 후 다시 입장을 뒤집은 것이다.

트럼프 대통령은 지난 18일 소셜미디어에 디에고 가르시아에 관해 쓰면서 "만약 이란이 합의하지 않기로 한다면 미국은 매우 불안정하고 위험한 정권에 의한 공격 가능성을 제거하기 위해 디에고 가르시아와 페어퍼드 공군기지가 필요할지 모른다. 공격이 영국, 그리고 다른 우방국들에 대해 일어날 가능성도 있다"고 말했다.

그러면서 더타임스는 이란이 영국을 공격할 가능성을 거론하며 영국의 지원이 국제법에 부합한다는 암시를 던진 것으로 보인다고 짚었다.





