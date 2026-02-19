송언석 "尹 유죄 책임 통감…헌정 위협 세력과 단호히 선긋겠다"

19일 국민의힘 원내대표 페이스북 메시지

별도 브리핑 없이 짧은 입장문 밝혀

송언석 국민의힘 원내대표가 19일 윤석열 전 대통령의 1심 선고와 관련해 "우리 당이 배출한 전직 대통령의 유죄 판결에 책임을 통감한다"며 "당원 여러분과 국민 여러분께 송구하다"는 입장을 밝혔다.

송 원내대표는 "이번 판결이 대한민국은 법 앞에 만인이 평등하며, 어느 누구도 법 위에 설 수 없다는 법치주의 원칙을 재확인하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이어 그는 "국민의힘은 이번 판결의 역사적·정치적 의미를 깊이 성찰하면서 헌정질서를 위협하고 파괴하는 과거, 현재, 미래의 그 어떠한 세력, 어떠한 행위와도 단호히 선을 긋겠다"고 강조했다.

마지막으로 송 원내대표는 "국민의힘은 국민의 신뢰를 회복하기 위해 더 낮은 자세로 임하며 대한민국의 헌정질서와 자유민주주의를 지키는 책무를 다하겠다"고 덧붙였다.

이날 서울중앙지방법원은 12·3 비상계엄 관련해 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 1심에서 무기징역을 선고했다.

송언석 국민의힘 원내대표. 연합뉴스 제공





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



