본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

혁신당 "尹, 무기징역 판결, 사법개혁 필요성 적나라하게 보여줘"

나주석기자

입력2026.02.19 17:04

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"사법개혁, 거스를 수 없는 대세"

조국혁신당은 19일 윤석열 전 대통령 내란혐의 1심 판결을 문제 삼으며 사법개혁 의지를 천명했다. 혁신당은 "사법부의 자업자득"이라고 비판했다.


박병언 혁신당 선임대변인은 이날 논평을 통해 지귀연 재판부가 윤 전 대통령의 내란혐의와 관련해 양형 사유를 적용한 것에 문제를 제기했다. 박 선임대변인은 "사법부는 이번 내란청산 과정에서 국민이 부여한 내란극복의 임무를 제대로 수행하지 못했다"며 "지귀연 재판장은 서울 북부지방법원으로 갈 것이 아니라, 그 책임을 지고 사직해야 마땅하다"고 했다.

그는 사법개혁 필요성을 언급하며 "윤석열 검찰독재정권의 끝이 무기징역이었다면, 이제 사법개혁의 필요성은 국민들에게 거스를 수 없는 대세"라며 "윤석열 피고인의 내란죄 재판 과정은, 사법개혁의 필요성을 적나라하게 보여준 과정이었다"고 했다.

재판부가 윤석열 전 대통령에게 체포 방해와 국무위원 심의권 침해 등 혐의에 대해 1심 징역 5년을 선고한 16일 서울역 대합실에서 시민들이 재판을 보고 있다. 2026.1.16 강진형 기자

재판부가 윤석열 전 대통령에게 체포 방해와 국무위원 심의권 침해 등 혐의에 대해 1심 징역 5년을 선고한 16일 서울역 대합실에서 시민들이 재판을 보고 있다. 2026.1.16 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

박 선임대변인은 "혁신당은 윤석열 내란재판 1심 선고를 계기로, 법원행정처 폐지, 재판헌법소원 도입 등 사법개혁 추진을 위해 더욱 매진하겠다"고 했다.


이외에도 혁신당은 '성경을 읽기 위해 촛불을 훔쳐서는 안 된다'는 지 판사의 언급에 대해서도 "윤석열 내란실행의 목적이 정당하다는 취지의 비유"라고 비판했다. 박 선임대변인은 "무기징역이라는 중형을 선고하면서도, 국민적 논란을 오히려 증폭시키는 판결 이유는 매우 부적절했다"고 꼬집었다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비 '중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

네이버페이, '결제오류' 복구 중…"외부요인·시스템 위규사항 無"

새로운 이슈 보기