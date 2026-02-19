본문 바로가기
우원식 "尹, 진심으로 사죄하길…내란 실패 감경 사유는 아쉬워"

전영주기자

입력2026.02.19 16:27

"국회·국민 저항으로 내란 실패"

우원식 국회의장이 19일 서울 여의도 국회의장실에서 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령의 1심 선고 공판 생중계를 시청하고 있다. 연합뉴스

우원식 국회의장이 19일 서울 여의도 국회의장실에서 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령의 1심 선고 공판 생중계를 시청하고 있다. 연합뉴스

우원식 국회의장이 19일 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령의 1심 선고 공판을 시청한 후 "윤 전 대통령은 이제라도 잘못을 뉘우치고 국민께 진심으로 사죄하길 바란다"고 했다.


우 의장은 서울 여의도 국회의장실 앞에서 기자들과 만나 "12·3 비상계엄은 내란이라는 법적 판단이 거듭 확인됐다"며 "어떤 권력도 헌법과 법률의 틀 안에서만 행사될 수 있다는 원칙이 더욱 분명해졌다"고 했다.

그러면서 "이제 민주공화국의 기본질서를 부정하거나 왜곡하는 주장으로 우리 사회의 분열과 갈등을 심화시키는 일은 멈춰야 한다"고 강조했다.


1심 재판부가 사형이 아닌 무기징역을 선고한 점은 "아쉬운 판결"이라고 평했다. 우 의장은 "내란이 실패한 것이 감경의 사유가 됐다"면서 "내란 실패 원인이 준비가 제대로 되지 못해서가 아니라 국회와 국민이 힘을 합쳐서 저항하고 막았기 때문이다"고 설명했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
