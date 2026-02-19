본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"설 음식 느끼할것 같아서"…'전과 논란' 흑백요리사 임성근, 유튜브 복귀

박지수인턴기자

입력2026.02.19 13:36

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'임짱표' 불닭볶음면 레시피 공개
논란 관련 언급은 없어

임성근 셰프가 18일 자신의 유튜브 채널 '임짱TV'에 올린 영상. 유튜브 임짱TV 캡처

임성근 셰프가 18일 자신의 유튜브 채널 '임짱TV'에 올린 영상. 유튜브 임짱TV 캡처

AD
원본보기 아이콘

넷플릭스 요리 프로그램 '흑백요리사 2'에 출연해 많은 사랑을 받았던 임성근 셰프가 음주운전 등 전과 논란으로 방송 활동을 중단했었으나, 최근 유튜브 영상을 통해 복귀했다.


지난 18일 임성근은 자신의 유튜브 채널 '임성근 임짱TV'에 '설음식 드시고 느끼할 거 같아서 준비했습니다'라는 제목으로 2분 14초 분량의 영상을 게재했다. 그는 라면 두 봉지만 있으면 만들 수 있는 '임짱표 불닭볶음면' 레시피를 소개했다. 자신의 논란에 대한 별다른 언급은 없었으며, 촬영 일시 또한 밝히지 않았다.

임성근은 과거 4차례 음주운전 적발과 폭행 사건 등으로 '전과 6범'이었던 사실이 드러나면서 뒤늦은 비판을 받았다. 지난달 21일 방송 활동을 중단하며 "어떤 비판도 감수하겠다"고 밝혔고, 이후 약 한 달간 유튜브 영상을 올리지 않았고, 13일 '두바이 쫀득 쿠키'를 재해석한 레시피 영상을 올리면서 재개했다.


경기도 파주시에 준비 중인 식당의 폐업설에는 "사실무근"이라고 밝히기도 했다. 지난 3일 임 셰프는 일간스포츠와 통화에서 "(파주 식당 매매설은) 사실이 아니다. 사진 구도가 이상하게 나온 것"이라며 "옆 건물이 매매를 내놓은 것이고, 거기서 팬스(울타리)를 쳐서 ('매매' 현수막으로) 표시를 해놓은 것"이라고 전했다.


누리꾼들은 임성근 셰프의 복귀를 응원하는 모양새다. 해당 영상 댓글에서 누리꾼들은 "복귀해서 너무 좋다", "얼른 가게 열었으면 좋겠다", "방송 출연 안 해도 가게랑 유튜브가 대박 나면 된다" 등의 반응을 보였다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비 '중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

"삼성이 더 비싸다"…엔비디아 HBM4 '하이엔드 vs 가성비' 투트랙 전략 가동

새로운 이슈 보기