KB금융, 정부 '5극3특' 연계 1兆 펀드결성…"첨단산업·지역경제·고용 견인"

계열사 자금으로 전액 조성…KB자산운용이 운용

'용인 반도체 클러스터' 등 메가 프로젝트에 신속 투자 집행

KB금융그룹은 그룹의 투자 역량을 결집한 약 1조원 규모의 대형 인프라 펀드를 결성한다고 19일 밝혔다. 정부의 '5극 3특(전국 5대 초광역권 및 3대 특별자치도)' 발전 전략에 발맞춰 민간 자금을 생산적 금융 분야로 유입시키고, 한국 경제의 신성장 동력 확보와 지역 균형 발전, 고용 창출에 기여하기 위한 행보다.

양종희 KB금융그룹 회장. KB금융 AD 원본보기 아이콘

이번에 조성한 'KB국민성장인프라펀드'는 신안우이 해상풍력 발전사업을 시작으로 본격적인 자금 공급에 나선 정부의 150조원 국민성장펀드 추진 계획에 발맞춰 국가 전략 인프라 사업을 안정적으로 지원하고, 민간 투자의 마중물 역할을 하기 위해 마련됐다.

KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 168,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 167,900 2026.02.19 개장전(20분지연) 관련기사 법은 '금지' 세칙은 '허용'…은행 '셀프 감정' 53년째 예외[부동산AtoZ][주末머니]"주식시장 변동성 확대…'수비수' 은행주도 필요하다"KB라이프, 2026년 'KB STAR WM' 출범 기념식 개최 전 종목 시세 보기 close 은 펀드에 그룹 자본력과 장기 투자·운용 역량을 집약시켰다. KB국민은행, KB손해보험, KB라이프생명 등 주요 계열사가 출자자로 참여해 1조원 전액을 그룹 자본으로 조달한다. 펀드 운용은 국내 1호 토종 상장 인프라펀드인 '발해인프라펀드'를 운용하며 전문성을 인정받은 KB자산운용이 맡는다.

특히 이번 펀드는 금융위원회와 한국회계기준원 등이 지난해 8월 회계기준을 명확화한 '영구폐쇄형 인프라 펀드 구조'를 채택했다. 만기가 없는 환매 금지형 구조를 통해 평가 손익의 당기손익 반영 부담을 낮춤으로써, 대규모 장기 투자에 따른 손익 변동성을 완화한 것이 특징이다. KB금융은 향후 민간의 국가 기간산업 장기 투자를 활성화하는 모범적인 투자 모델이 될 것으로 보고 있다.

지난달 9일 경기도 용인시 처인구 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지 공사현장에서 분주하게 공사가 진행되는 모습. 연합뉴스 원본보기 아이콘

주요 투자 대상은 ▲지역균형성장 사회간접자본(SOC·교통 환경 사회적 인프라, MICE 산업 등) ▲디지털 인프라(AI 데이터센터, AI 컴퓨팅센터 등) ▲에너지 인프라(반도체 클러스터 집단에너지, 에너지고속도로 등) ▲재생에너지 대전환(태양광·풍력발전, 수소연료전지·발전 등)을 비롯한 국내 인프라 개발·건설·운영 사업이다.

특히 이번 펀드는 국민성장펀드 메가프로젝트 중 하나인 '용인 반도체클러스터 집단에너지사업'을 주요 투자자산으로 편입한다. 단순한 규모 발표를 넘어 실질적인 투자 집행 속도를 높이겠다는 의지다.

KB금융은 향후 국가 산업의 체질 개선, 지역 산업의 성장·경쟁력 강화를 뒷받침하는 데 필요한 에너지·기반시설 등 인프라 전반에 대한 안정적인 투자를 추진한다. 5극 3특 발전 전략과 연계해 지방 인프라 개선과 신규 SOC 확충에 집중 투자함으로써 지역 경제 활성화와 청년들이 선호하는 양질의 일자리 창출을 뒷받침할 예정이다.

KB금융 관계자는 "그룹의 독보적 인프라투자 노하우와 주요 계열사 투자·운용 역량을 결집해 1조원 규모 단일 펀드를 장기간 안정적으로 운용할 수 있는 구조를 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "펀드가 금융권의 SOC 분야 장기 투자를 본격 유도하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "앞으로도 KB금융은 첨단 전략 산업 경쟁력을 높이는 것은 물론 지방과 중소기업, 청년들이 함께 성장할 수 있도록 금융의 본질적 역할을 하기 위해 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

한편 KB금융은 2030년까지 총 93조원 규모의 생산적 금융을 공급하며, 자본의 흐름을 생산적 영역으로 전환한다. 투자금융부문과 전략산업융자(기업대출)로 나눠 집행한다. 투자금융부문 25조원은 ▲국민성장펀드 10조원 ▲그룹 자체투자 15조원으로 구성된다. 기업대출부문 68조원은 첨단전략산업 및 유망성장기업 등에 공급된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



