설 연휴 첫날 한남동 아파트단지 화재…주민 대피

화재 발생 1시간여 만에 큰 불길 잡아

용산구 "다량 유해연기…호흡기 주의"

설 연휴 첫날인 14일 오후 1시19분께 서울 용산구 한남동 아파트단지 한남더힐 내 사우나 시설에서 불이 났다.

지난해 10월 촬영한 '한남더힐' 모습. 연합뉴스

신고를 받고 출동한 소방 당국이 건물에 있던 5명을 구조하고 주민 40세대가 긴급 대피했다. 인명 피해는 발생하지 않았다.

소방 당국은 인력 105명과 차량 27대를 투입해 화재 발생 1시간여 만인 오후 2시40분께 큰 불길을 잡았다.

경찰과 소방은 불이 완전히 꺼지는 대로 화재 원인을 조사할 방침이다.

용산구청은 긴급 안전 문자를 보내 "한남동 810번지 화재로 인한 다량의 유해 연기가 발생했다"며 "인근 주민께서는 연기로 인한 호흡기 질환 발생에 주의해달라"고 당부했다.





문채석 기자



