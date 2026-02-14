본문 바로가기
박물관이 놀이터로 변신?… 양산시립박물관, ‘2026년 설맞이 놀이 한마당’ 풍성

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.14 09:24

15일∼18일, 전통 문화 체험

긴 설 연휴, "어디 갈까?" 고민하는 양산 시민이라면 멀리 갈 필요가 없다.


경남 양산시립박물관(관장 신용철)은 말띠 해인 병오년 설을 맞아 온 가족이 함께하는 '2026년 설맞이 놀이 한마당'이 펼쳐진다.

이번 행사는 우리 민족 최대의 명절인 설을 맞아 박물관을 찾는 가족 단위 방문객들에게 전통 놀이와 만들기 체험을 통해 우리 세시풍속에 대한 이해를 높이고 전통문화 체험의 기회를 갖도록 하고자 마련했다.


오는 15일부터 18일까지 진행되는 놀이 한마당에는 차례상 차리기, 사방치기, 윷놀이, 투호 놀이 등 다채로운 민속놀이와 연 만들기, 나무팽이 만들기 등 체험행사와 함께 색동필통 나누기 등에 선착순으로 참여할 수 있다.


박물관 관계자는 "병오년 새해를 맞이해 시민의 건강과 복을 기원하는 마음을 담아 다양한 민속 체험 행사를 준비했다"며 "박물관을 찾는 모두가 아름다운 추억을 만드는 시간이 되길 바란다"고 전했다.

이번 행사는 별도의 예약 없이 재료 소진 시까지 선착순으로 진행되며 연휴 기간 중 설날 당일인 2월 17일은 휴관이다. 자세한 정보는 박물관 홈페이지나 운영팀으로 문의하면 된다.

시립박물관 설맞이 한마당 안내.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

