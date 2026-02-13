일본까지 가서 웬 민폐…韓 20대, 정규코스 밖에서 보드 타다 조난

신고 4시간 만에 구조…부상 없어

일본서 한국인 백컨트리 조난 잇따라

일본 홋카이도 히가시카와초 아사히다케에서 한국인 남성 A씨(24)는 스노보드를 타다 길을 잃어 조난됐다.

일본 홋카이도 아사히다케에서 스노보드를 타던 한국인 남성이 길을 잃고 조난됐다가 신고 약 4시간 만에 구조됐다.

13일 일본 STV뉴스 등 현지 언론에 따르면 전날 일본 홋카이도 히가시카와초 아사히다케에서 한국인 남성 A씨(24)는 스노보드를 타다 길을 잃어 조난됐다.

A씨는 아사히카와시에 거주하는 아르바이트생으로 전날 오후 6시30분쯤 "스노보드를 타다가 길을 잃었다"고 스스로 신고했다.

일본에서는 최근 백컨트리 스노보드를 즐기던 한국인 조난 사례가 잇따르고 있다.

신고를 받고 출동한 경찰 산악 구조대는 수색 끝에 같은 날 오후 10시30분쯤 A씨를 발견해 구조했다.

경찰에 따르면 A씨는 백컨트리 스노보드(산악 지형에 쌓인 자연설에서 즐기는 스노보드)를 하다 조난을 당한 것으로 확인됐으며 별다른 부상은 없는 것으로 전해졌다.

한편 일본에서는 최근 백컨트리 스노보드를 즐기던 한국인 조난 사례가 잇따르고 있다.

나가노 방송에 따르면 지난달 29일 나가노현 다카야마촌 야마다목장 인근 산에서는 한국 국적 남성(38)이 스노보드를 타다 스스로 움직이기 어려운 상태가 돼 조난됐다. 연락이 끊긴 지인이 주일본 대한민국 대사관에 도움을 요청했고, 현지 경찰과 소방 당국이 수색에 나서 다음 날 오전 남성을 구조했다.

UHB 홋카이도문화방송에 따르면 지난달 30일에는 삿포로시의 테이네산에서 스노보드를 타던 한국 국적 남성 7명이 길을 잃고 조난됐다. 이들의 지인이 "연락이 닿지 않는다"고 신고하면서 현지 소방 당국이 헬리콥터 등을 투입해 약 4시간 만에 전원을 구조했다.

현지 당국은 이들 사고 모두 정규 관리 코스가 아닌 백컨트리 구역을 활주하던 중 길을 잃은 것으로 보고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



