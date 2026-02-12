본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

외교부 "北핵개발 명백한 안보리 위반"…러 주장 반박

이한나기자

입력2026.02.12 18:09

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

러 라브로프 "北 제재 부과하는 안보리 결의안 통과 허용치 않을 것"

외교부 간판. 연합뉴스

외교부 간판. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

외교부 당국자는 12일 "한반도와 세계 평화 및 국제 비확산 체제(NPT 체제)에 대한 심각한 도전"이라며 "북한의 핵개발은 다수의 유엔 안보리 결의의 명백한 위반"이라고 밝혔다. 그러면서 "비핵화 문제는 국제사회에서 계속 중요한 이슈로 논의될 것으로 본다"고 했다.


앞서 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 대북제재를 언급한 데 따른 반박으로 보인다. 라브로프 러시아 외무장관은 11일(현지시간) 러시아 하원(국가두마) 대정부 질의에서 "우리는 북한에 제재를 부과하는 유엔 안전보장이사회(안보리)의 결의안 통과를 허용하지 않을 것"이라고 주장했다. 그러면서 "결국 비핵화 요구가 시의적절하다는 주장은 단순히 우리의 북한 친구들에게 무례한 것"이라고 했다.

이와 관련해 외교부 당국자는 "우리 정부로서는 국제사회와의 긴밀한 공조 하에 북핵문제 해결의 실질적 진전을 이루기 위한 노력을 계속 경주해 나갈 것"이라고 전했다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'…석달 만에 바뀐 판정 유보 "암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

건강 위해 선택한 '제로 콜라'의 씁쓸한 배신

화요일 밤 9시 명문대생 폰잡고 두근두근…띠링, "이번주 썸남입니다"

"나 마음의 병 있어"… Z세대의 당당 고백 열광, 왜

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

대법 "SK하닉 성과급, 통상임금 미포함"…삼성 판결과는 달랐다

새로운 이슈 보기