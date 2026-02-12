국립금오공대 RISE사업단, 취업 대비 면접 집중 캠프 ‘kitCH-ME UP!’

캡스톤 디자인 프로젝트 활용한 1박 2일 실전 면접 트레이닝

실무 중심 취업 역량 강화 프로그램으로 학생들의 높은 만족도 달성

국립금오공과대학교(총장 김상호)가 취업 역량 강화를 위해 개최한 '취업 대비 면접 집중 캠프 kitCH-ME UP!'를 성공적으로 마쳤다.

국립금오공대 RISE 사업단(단장 권오형) 주관으로 2월 11일부터 양일간 경주에서 진행된 캠프는 취업을 앞둔 3~4학년 재학생 30명을 대상으로 면접 역량의 집중적 향상을 위해 기획됐다.

참가 학생들은 'kitCH-ME UP! 나를 캐치하고, 취업으로 레벨 업!'이라는 슬로건 아래 ▲취업 마인드 향상 액션 러닝 ▲나 알기 워크시트를 통한 자기분석 ▲바람직한 면접 자세와 태도 트레이닝 ▲자기 PR 만들기 ▲개인별 전문가 피드백이 포함된 실전 모의 면접 ▲AI 활용 협력형 팀 활동 등을 이수하며 실전 면접 역량을 체계적으로 함양했다.

특히 학생들이 그동안 수행해 온 '캡스톤 디자인 프로젝트' 경험을 면접 콘텐츠로 체계화하는 교육 프로그램이 호응을 받았다. 학생들은 자신의 프로젝트 수행 경험을 구조화하여 전달하는 방법을 익혔으며, 전문가의 1:1 맞춤 피드백을 통해 실제 면접 상황에 효과적으로 대비할 수 있는 교육을 받았다. 또한 AI 활용 협력형 팀 활동을 통해 취업에 대한 단계별 성취감과 자존감을 높이는 기회를 가졌다.

권오형 RISE 사업단장은 "캡스톤 디자인 프로젝트 경험을 면접 콘텐츠로 체계화하고, 실전 트레이닝과 전문가 피드백을 통해 학생들의 면접 역량을 한 단계 끌어올리기 위해 노력했다"며 "이번 캠프가 취업 준비 과정에서 느끼는 심리적 부담과 면접 불안감을 해소하는 데 실질적인 도움이 되었길 바란다"고 밝혔다.

국립금오공대 RISE 사업단은 본 취업캠프의 높은 만족도를 바탕으로, 더 많은 학생이 체계적인 취업 준비와 면접 역량 강화의 기회를 가질 수 있도록 관련 프로그램을 정례화해 지속 운영할 계획이라고 밝혔다.





