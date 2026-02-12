◇교무위원
▲대학원장 김현철 ▲YSP추진본부장 겸 융합과학기술원장 정재호 ▲문과대학장 겸 인문융합교육원장 주일선 ▲상경대학장 겸 경제대학원장 허현승 ▲공과대학장 이충용 ▲생명시스템대학장 이명민 ▲인공지능융합대학장 겸 인공지능융합대학원장, 소프트웨어중심대학사업단장, 인공지능연구원장 한승재 ▲신과대학장 겸 연합신학대학원장 김현숙 ▲사회과학대학장 조화순 ▲음악대학장 장현주 ▲교육과학대학장 윤용진 ▲학부대학장 홍원표 ▲언더우드국제대학장 존 프랭클 ▲글로벌인재대학장 김병수 ▲정보대학원장 이상우 ▲커뮤니케이션대학원장 이윤영 ▲법학전문대학원장 겸 법무대학원장 김홍기 ▲교육대학원장 김은주 ▲행정대학원장 강철희 ▲공학대학원장 박효선 ▲언론홍보대학원장 박남기 ▲교목실장 정용한 ▲기획실장 송인한 ▲교무처장 이무원 ▲입학처장 이삼열 ▲학생복지처장 고원건 ▲연구처장 겸 프론티어연구원 부원장, 프로젝트-Y연구원 부원장, 산학협력단장, 연구처G-LAMP사업단장 홍종일 ▲총무처장 김두진 ▲시설처장 이미나 ▲학술문화처장 겸 출판문화원장 송현주 ▲정보통신처장 이장원 ▲대외협력처장 임종백 ▲국제처장 김용찬
