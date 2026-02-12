본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

“선명한 일상으로”… 대구지방보훈청, 보훈가족 안경 지원 나서

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.12 11:32

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

으뜸50안경 대구지산점 후원… 매달 정기 지원 약속

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 지난 11일 으뜸50안경 대구지산점(대표 최경훈)의 후원으로 보훈가족을 대상으로 맞춤 안경 지원 행사를 진행했다.


대구 수성구에 위치한 으뜸50안경 대구지산점은 2월부터 매달 보훈가족 2명에게 맞춤형 안경을 지원할 계획이다.

대구지방보훈청이 보훈가족 맞춤 안경 지원 행사를 진행하고 기념촬영하고 있다. 대구지방보훈청 제공

대구지방보훈청이 보훈가족 맞춤 안경 지원 행사를 진행하고 기념촬영하고 있다. 대구지방보훈청 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 지원은 시력검사부터 안경 제작, 피팅까지 전 과정을 포함해 시력 저하로 일상생활에 불편을 겪고 있는 보훈가족의 생활 편의 향상에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.

최경훈 대표는 "어르신들이 기뻐하시는 모습을 보니 오히려 제가 더 큰 보람을 느꼈다"며 "꾸준한 지원으로 감사의 마음을 전하고 싶다"고 말했다.


안경을 지원받은 6·25 참전유공자 이 모 씨는 "시력이 많이 나빠졌지만, 비용 부담 때문에 안경을 미루고 있었다"며 "이번 지원으로 일상생활이 훨씬 편해질 것 같아 매우 감사하다"고 소감을 전했다.


김종술 대구지방보훈청장은 "국가보훈대상자를 위해 재능기부와 지속적인 지원을 약속해주신 으뜸50안경 대구지산점에 깊이 감사드린다"며 "지역사회와 협력해 보훈가족의 복지 향상에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다 "돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김건희, 지지자에 옥중 편지 "죄 많은데 사랑 주시니 감사…기도하며 버텨"

"필터 빼면 내가 아닌데?" 홍진경 모녀 대화가 쏘아올린 '디지털 성형' 논란

첫 생일 축하하려다 '위약금 폭탄'…"돌잔치 계약내용 확인하세요"

"불황 때문인 줄 알았는데" Z세대 결심에…직격탄 맞은 곳

살 빼려고 '제로콜라' 자주 마셨는데 '충격'…뇌손상 위험 경고

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑그 돈, 반도체에서 나왔다

새로운 이슈 보기