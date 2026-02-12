본문 바로가기
허경행 광주시의장, '대한민국소비자평가우수대상' 지방자치 부문 대상 영예

이종구기자

입력2026.02.12 10:09

시계아이콘00분 22초 소요
광주시의회 허경행 의장이 지난 11일 국회 도서관에서 열린 2026 제8회 ESM대한민국소비자평가우수대상 정책토론회 및 시상식에서 지방자치/행정 부문 대상을 수상했다.

광주시의회 허경행 의장이 지난 11일 국회 도서관에서 열린 2026 제8회 ESM대한민국소비자평가우수대상 정책토론회 및 시상식에서 지방자치/행정 부문 대상을 수상하고 있다. 광주시의회 제공

광주시의회 허경행 의장이 지난 11일 국회 도서관에서 열린 2026 제8회 ESM대한민국소비자평가우수대상 정책토론회 및 시상식에서 지방자치/행정 부문 대상을 수상하고 있다. 광주시의회 제공

관계자에 따르면 대한민국소비자평가우수대상은 주관적 판단이나 단순 추천 중심의 시상 방식을 지양하고, 소비자평가 알고리즘을 기반으로 디지털 데이터, AI 등을 활용한 평가로 시상의 공정성과 투명성을 확보했다고 전했다.


허경행 의장은 제9대 광주시의회 후반기 의장으로 재임하며, 원활한 회기 운영을 위한 초당적 협력으로 불필요한 정쟁을 최소화하고, 시민과 함께하는 의회 구현에 이바지했다는 평가를 받았다.

허경행 광주시의장은 "시민과 함께하는 의회를 만들기 위해 많은 의원님들과 함께한 노력에 이렇게 큰 상을 받게 되어 영광스럽게 생각한다"며 "제9대 광주시의회가 가장 민생에 근접한 의회로 기억될 수 있도록 남은 기간에도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
