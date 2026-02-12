강기정·김영록 "10개 핵심 공공기관" 광주·전남 이전해야

하반기 정부 2차 공공기관 이전 앞두고 건의

AI·에너지 등 첨단산업 육성 등 이유로 설명

기관 소재지 두고선 양측 입장 서로 달라

김영록 전남도지사가 11일 도청 브리핑실에서 기자회견을 열고 공공기관 이전에 대한 입장을 밝히고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

광주전남행정통합 추진과 함께 올 하반기 정부 2차 공공기관 이전 발표를 앞두고 김영록 전남지사·강기정 광주시장이 10곳의 핵심 공공기관 이전을 공식 건의했다.

김 지사와 강 시장은 11일 각각 전남도청과 광주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 하반기 정부가 발표 예정인 2차 공공기관 이전과 관련, 전남광주가 공동요구한 핵심 유치 목표 공공기관들의 기관명을 공개했다.

이는 더불어민주당이 최근 당론으로 발의한 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안' 에 담겨있는 '국가는 공공기관을 이전하는 경우, 둘 이상의 광역지방자치단체가 통합해 설치된 통합특별시에는 2배 이상을 우대해 공공기관을 배정해야 한다'는 특례 조항을 근거로 했다.

양 시도지사는 이날 농협중앙회, 한국지역난방공사, 한국마사회, 한국환경공단, 국토교통과학기술진흥원, 한국산업기술진흥원, 한국공항공사, 수협중앙회, 한국에너지기술평가원, 한국데이터산업진흥원 등을 지역으로 이전해 달라고 밝혔다.

우선 농협중앙회의 경우 전남은 전국 최대 농업 중심 지역으로 1차 공공기관 이전 당시 한국농어촌공사와 한국농수산식품유통공사(aT) 등 주요 농생명 공공기관이 자리 잡은 만큼 관련 기관집적에 유리하다는 설명이다.

한국지역난방공사의 필요성에 대해선 전남이 재생에너지 발전 잠재력이 444GW로 전국 1위로 AI(인공지능)·반도체 산업 육성을 위한 에너지 전주기 생태계 구축을 위해선 열에너지·전력 연계 인프라를 담당하는 지역난방공사 이전이 절실하단 이유를 들었다.

전남은 2029년까지 말산업 기반 구축을 목표로 승마산업 생태계를 조성하고 있지만, 경마공원이 없다며 한국마사회가 필요하단 입장도 밝혔다.

또 전남은 탄소중립 기술 실증과 환경관리 정책 수행의 최적지로 평가되는 만큼 한국환경공단이 지역에 들어서야 한다고 강조했다.

강기정 광주광역시장이 11일 광주시청에서 기자회견을 열고 정부에 요구한 2차 이전 공공기관을 밝히고 있다. 송보현 기자 원본보기 아이콘

광주시는 AI 모빌리티 국가 시범도시 조성을 추진 중인 만큼, 국토교통 기술의 연구개발~실증~사업화를 활성화하기 위해선 국토교통과학기술진흥원이 절실하다고 했다.

전남은 석유화학·철강 산업의 친환경 전환과 함께 우주항공·반도체 등 첨단산업 도시로 대전환을 추진한다. 한국산업기술진흥원 이전이 이뤄질 경우 첨단산업 육성과 기업 지원 기능이 강화될 수 있다는 주장이다.

광주와 전남엔 군 공항과 민간공항 통합이 추진 중이며 무안공항 주변을 중심으로 항공 정비 등 항공산업 육성을 위한 인프라 구축이 거론 중이다. 한국공항공사 이전이 확정될 경우 시너지가 크다는 것이 양 지자체 의견이다.

'수협중앙회'는 전남을 전국 최대 수산물 생산 거점으로 육성하기 위한 차원에서, '한국에너지기술평가원'은 인공태양 등 청정에너지 기술 개발과 실증 등 에너지산업 생태계 구축을 위해, '한국데이터산업진흥원'는 광주 국가 AI 컴퓨팅센터와 글로벌 AI 데이터센터 등 데이터 인프라가 집적된 AI 데이터 실증도시로 성장을 위해 필요한 입장을 밝혔다.

한편 양 시·도는 지난 6일 핵심 유치 기관 10곳을 더해 총 40개 유치 희망 공공기관 명단을 정부에 제출한 것으로 확인됐다. 다만 공공기관 소재지를 두고는 광주·전남공동혁신도시에 집적해야 한다는 입장과 광주·전남 타지에 분산 배치해야 한다는 주장이 서로 충돌하는 상황이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



