병원이 먼저 움직인다…의성, 집으로 들어가는 의료망 가동

재택진료·방문간호·재활 연계, 통합돌봄

전국화 앞서 실행 체계 구축

군은 거동이 불편한 주민에게 보다 전문적이고 지속적인 서비스를 제공하기 위해 이달 중 지역 의료기관들과 업무협약을 체결할 계획이다. 제도 시행 이전에 현장에서 작동할 구조를 미리 완성하겠다는 의지다.

의성군이 방문의료 협약식을 하고 있다.

이번 협력망에는 ▲삼성연합의원이 참여하는 장기요양 재택의료 센터 ▲새봄 방문간호 센터의 집중 방문간호 ▲안동성소병원과 진연합의원이 맞는 방문 운동 재활이 포함된다. 치료와 간호, 회복을 하나의 흐름으로 이어 지역 완결형 의료에 다가서겠다는 구상이다.

재택의료는 의사·간호사·사회복지사가 팀을 구성해 대상자의 건강 상태와 생활 여건을 함께 살피는 방식으로 진행된다. 필요한 진료 제공과 더불어 복지 자원 연계까지 병행하는 통합 지원 모델이다.

전문 관리가 요구되는 환자를 위한 방문간호 서비스도 강화된다. 각종 튜브 관리, 욕창 처치 등을 수행하면서 보호자 교육을 통해 가정 내 돌봄 역량을 끌어올린다.

퇴원 환자를 대상으로 하는 방문 재활은 일상 복귀를 돕는 안전판 역할을 한다. 신체 기능 유지와 회복을 지원해 재입원 가능성을 낮추고 자립 생활을 뒷받침한다.

군은 이와 함께 일차 의료 방문 진료 수가 시범사업 참여 기관을 확대해 수액 치료와 상처 관리, 약 처방, 한의 진료까지 집에서 받을 수 있도록 범위를 넓힌다. 행정은 대상자를 찾고 연결하며, 의료기관은 전문성을 투입하는 협업 구조가 핵심이다.

김주수 군수는 "민간 의료기관과의 연계를 통해 방문 의료의 전문성과 지속 가능성을 동시에 확보하겠다"며 "주민이 체감하는 변화로 이어지도록 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

의료가 기다리는 서비스에서 찾아가는 서비스로 바뀌는 전환점. 농촌 지역이 안고 있는 접근성의 한계를 넘어서는 실질적 해법이 될지 기대가 모인다.





영남취재본부 권병건 기자



