본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

거창군, 거창 9경 설 연휴 특별한 여행 제안

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.12 09:19

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

거창 9경과 황금사과 스탬프투어로
설 연휴 특별한 여행 완성

경남 거창군은 다가오는 설 연휴, 고향을 찾는 향우와 연휴 여행을 고민하는 관광객들에게 자연 속에서 쉬고, 보고, 즐길 수 있는 '웰니스 관광 거창'을 제시한다.


거창은 사계절 내내 분명한 매력을 지닌 지역이지만, 설 연휴에는 특히 고즈넉한 자연과 단순한 이동 동선으로 휴식과 여행의 만족을 동시에 채울 수 있는 곳이다.

거창 항노화 힐링랜드 Y출렁다리 사진.

거창 항노화 힐링랜드 Y출렁다리 사진.

AD
원본보기 아이콘

거창을 대표하는 관광자원인 거창 9경은 산과 계곡, 전통 경관 등 지역의 핵심 풍경을 담은 9개 주요 관광지로 동서남북 거창군 전역에 분포해 있다.

겨울철에도 각기 다른 분위기를 느낄 수 있어 설 명절 기간, 고향의 정취와 함께 자연을 온전히 마주할 수 있다. 여기에 「2026 거창방문의 해」 오픈 이벤트로 '거창에 On 황금사과 스탬프투어'가 더해지며 거창 여행은 한층 더 입체적으로 완성된다.


황금사과 스탬프투어는 거창의 대표 특산물인 사과와 관광지를 연계한 참여형 프로그램으로, 연휴 기간 가족·연인·청소년 등 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 구성돼 있다. 방문객들은 주요 관광지를 차례로 둘러보며 관광과 체험, 참여의 재미를 함께 즐길 수 있다.


자연과 정원, 치유를 주제로 한 관광 콘텐츠는 짧은 명절 연휴에도 충분한 몰입과 만족을 제공한다. 앞으로 더욱 풍성해질 거창 관광을 미리 경험하는 시간이 될 것으로 기대된다.

거창창포원 사진.

거창창포원 사진.

원본보기 아이콘

설 연휴 기간 대부분의 자연·야외 관광지는 정상 운영되며, 일부 실내시설과 체험시설은 설 당일 또는 특정일 휴무가 예정돼 있다. 관광지별 운영 일정은 거창군 누리집과 관광지별 누리집에서 확인할 수 있다.

거창군 관광진흥과장은 "설 연휴, 잠시 멈추고 쉬어갈 여행지가 필요하다면 거창이 좋은 선택이 될 것"이라며 "가까운 거리에서 자연과 함께하는 명절의 여유를 거창에서 경험해 보시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다 "돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김건희, 지지자에 옥중 편지 "죄 많은데 사랑 주시니 감사…기도하며 버텨"

"필터 빼면 내가 아닌데?" 홍진경 모녀 대화가 쏘아올린 '디지털 성형' 논란

"불황 때문인 줄 알았는데" Z세대 결심에…직격탄 맞은 곳

살 빼려고 '제로콜라' 자주 마셨는데 '충격'…뇌손상 위험 경고

"기후변화, 예상보다 더 빠르다…시스템 구성 요소들 안정 상태 벗어나"

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑그 돈, 반도체에서 나왔다

경찰, '여객기 참사' 부산항공청 등 압수수색

새로운 이슈 보기