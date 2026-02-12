본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

수원시, 24세 이하 '청소년부모' 전수조사…2월27일까지

이영규기자

입력2026.02.12 08:37

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 수원시가 자녀를 양육하는 24세 이하 청소년 부모를 전수 조사한다.


수원시는 청소년 부모가 겪는 양육 부담과 경제·학업 공백을 줄이고, 그들에게 필요한 복지서비스를 적시에 연결하기 위한 기초 자료를 마련하기 위해 오는 27일까지 실태조사를 벌인다고 12일 밝혔다.

조사 대상은 실제로 자녀를 양육하는, 부모 모두 24세 이하인 가구다.


수원시청

수원시청

AD
원본보기 아이콘

조사 결과를 토대로 청소년 부모 가구에 필요한 맞춤형 복지서비스를 개별적으로 안내하고, 구청·행정복지센터 등과 연계해 실질적인 지원이 이뤄지도록 할 계획이다.


수원시 관계자는 "복지정책 정보 접근성이 낮은 청소년 부모를 적극적으로 발굴해 맞춤형 복지 서비스를 제공할 것"이라며 "청소년 부모가 안정적으로 자녀를 양육할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다 "돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김건희, 지지자에 옥중 편지 "죄 많은데 사랑 주시니 감사…기도하며 버텨"

"필터 빼면 내가 아닌데?" 홍진경 모녀 대화가 쏘아올린 '디지털 성형' 논란

"불황 때문인 줄 알았는데" Z세대 결심에…직격탄 맞은 곳

살 빼려고 '제로콜라' 자주 마셨는데 '충격'…뇌손상 위험 경고

"기후변화, 예상보다 더 빠르다…시스템 구성 요소들 안정 상태 벗어나"

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑그 돈, 반도체에서 나왔다

경찰, '여객기 참사' 부산항공청 등 압수수색

새로운 이슈 보기