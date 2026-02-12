수원시, 24세 이하 '청소년부모' 전수조사…2월27일까지

경기 수원시가 자녀를 양육하는 24세 이하 청소년 부모를 전수 조사한다.

수원시는 청소년 부모가 겪는 양육 부담과 경제·학업 공백을 줄이고, 그들에게 필요한 복지서비스를 적시에 연결하기 위한 기초 자료를 마련하기 위해 오는 27일까지 실태조사를 벌인다고 12일 밝혔다.

조사 대상은 실제로 자녀를 양육하는, 부모 모두 24세 이하인 가구다.

조사 결과를 토대로 청소년 부모 가구에 필요한 맞춤형 복지서비스를 개별적으로 안내하고, 구청·행정복지센터 등과 연계해 실질적인 지원이 이뤄지도록 할 계획이다.

수원시 관계자는 "복지정책 정보 접근성이 낮은 청소년 부모를 적극적으로 발굴해 맞춤형 복지 서비스를 제공할 것"이라며 "청소년 부모가 안정적으로 자녀를 양육할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





