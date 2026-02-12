40만 서명 이어 유엔한국협회장까지…이중근 "유엔데이, 국격 높이는 길"

제13대 유엔한국협회장 취임

"외교적 활로 개척에 큰 도움"

'유엔데이(10월 24일) 공휴일 재지정'을 주장하며 사회적 공감대를 이끌어온 이중근 부영그룹 회장이 제13대 유엔한국협회(UNAROK) 회장에 취임했다. 이 회장은 지난해 9월 유엔데이 공휴일 재지정을 요구하는 국민 40만명의 서명부를 국회에 전달한 바 있어 이번 취임을 계기로 관련 논의에 탄력이 붙을지 주목된다.

유엔한국협회는 12일 서울 중구 부영태평빌딩 컨벤션홀에서 '2026년 운영이사회 및 임시총회'를 열고 이 회장을 신임 회장으로 선출했다. 이날 취임식에는 협회 임원·회원 등 300여명이 참석했으며 김진아 외교부 제2차관, 이종찬 광복회장 등 각계 주요 인사들이 내빈으로 자리했다. 유엔한국협회는 1947년 국제연합대한협회로 발족한 외교부 등록 공익 사단법인으로, 세계 193개국 유엔협회 네트워크와 연대하며 국제평화·인권·개발협력 등 유엔의 핵심 가치를 실현하기 위한 국내 대표 민간 외교 단체다.

이 회장은 취임사에서 대한민국과 유엔의 역사적 관계를 조명하며 공휴일 재지정 당위성을 역설했다. 이 회장은 "1947년 유엔한국임시위원단 설립으로 1948년 총선거와 정부 수립이 가능했고, 6·25전쟁 때는 전투 16개국을 포함한 총 60개국 도움으로 오늘의 대한민국이 세계 10위권 경제 대국으로 성장했다"고 밝혔다. 이어 "유엔데이 공휴일 재지정은 참전 60개국과의 외교적 관계를 개선하고 국격을 높이는 것은 물론 후손들이 그 시대정신을 기리는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

이 회장이 국회에 전달한 청원서는 현재 국회 행정안전위원회에서 양부남 더불어민주당 의원 발의로 부의된 상태다. 다만 국회 측으로부터 검토가 지연되고 있다는 공문이 전달된 것으로 알려졌다. 이 회장은 "대한노인회에서 시작한 일이지만 직접 관여할 적격 단체는 유엔한국협회"라며 협회 차원에서 공휴일 재지정 운동을 이어가겠다는 뜻을 분명히 했다.

취임식 후 가진 기자간담회에서 이 회장은 세대 간 역사 인식 전달의 필요성을 거듭 강조했다. 그는 "우리 세대는 6·25의 과정을 직접 봐왔다. 노인들이 죽기 전에 젊은 세대에게 유엔이 어떤 존재인지 알려줘야 한다"며 "당시 세계 90여개 국가 중 60개국이 한국을 도왔다. 그 나라들과 인연을 이어가며 외교적 활로를 개척하는 데도 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

협회 운영에 대한 포부도 밝혔다. 이 회장은 "조직과 운영 체계를 재정비해 전문성과 투명성을 갖춘 역동적인 조직으로 재편하고, 국제평화·인권·지속가능발전·미래세대 양성 등 유엔 핵심 가치를 널리 알리겠다"고 했다.

유엔데이는 1945년 10월 24일 유엔 창설을 기념하는 날로, 우리나라에서는 1950년부터 1975년까지 법정공휴일이었다. 그러나 1976년 북한의 유엔 산하기구 가입에 대한 항의 표시로 공휴일 지정이 폐지됐다. 이 회장은 유엔이 한국을 도운 역사적 사실은 변하지 않는다며 공휴일 재지정 캠페인을 지속해왔다.





