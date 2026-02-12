본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[클릭 e종목]"팬오션, 포트폴리오 다변화로 목표가 ↑"

박승욱기자

입력2026.02.12 07:42

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하나증권이 팬오션 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 6400원으로 올렸다고 12일 밝혔다.

[클릭 e종목]"팬오션, 포트폴리오 다변화로 목표가 ↑"
AD
원본보기 아이콘

안도현 하나증권 연구원은 "팬오션의 주가는 초대형 원유 운반선(VLCC), 탱커선 등 포트폴리오 확장에 따른 장기적인 성장동력을 고려하면 여전히 저평가된 상태"라며 "올해 연간 영업이익 전망치를 전년 대비 14% 상승한 5620억원으로 제시한다"고 분석했다.


그러면서 "최근 케이프사이즈 벌크선 수요가 화물의 양뿐만 아니라 운송 거리를 함께 고려하여 물류 수요를 측정하는 톤마일 효과로 증가하면서 지수 상승을 견인하고 있고, 탱커선도 VLCC 호황 및 제품 수출 루프 변화로 시황이 반전됐다"며 "액화천연가스(LNG) 운반선도 올해 안정화 작업을 거쳐 이익이 증가할 것으로 보인다"고 덧붙였다.

안 연구원은 "최근 VLCC 시장 내 그림자 선단 퇴출과 베네수엘라 원유 시장 정규화가 이뤄지며 VLCC 수요가 증가하는 상황에서 SK해운의 VLCC 10척 취득 등 투자는 포트폴리오 다변화 측면에서 긍정적"이라며 "지난해 4분기 매출은 전년 동기 대비 12% 감소한 1조4763억원, 영업이익은 19% 증가한 1304억원으로 기대치에 부합했다"고 설명했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"잠자리에 쓰는 돈은 안 아껴"…500만원 넘는 '프리미엄 침대' 사는 신혼부부들 "잠자리에 쓰는 돈은 안 아껴"…500만원 넘는 '프... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

기쁨조 되려고?…"한쪽 찢고 한쪽 묶어" 탈북女가 폭로한 北 성형시술 실체

"요즘 애들은 게으르다?"…이번엔 채용 공고에까지 적혔다

로보락 비켜!…삼성 '비스포크 AI 스팀' 출격

"회사 점심시간 늘리는 대신, 연차 삭감"…중소기업 직원 '분통'

'200억' 전액 현금으로 샀다…블랙핑크 제니, 용산 건물주 등극

한번에 목돈 나가니 부담되네…설 연휴 앞두고 '세뱃돈'에 한숨

국토부, 지난달부터 특사경 가동…집값 담합 등에 수사권 확보

새로운 이슈 보기