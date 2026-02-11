'태양의 신부' 배우 정은우 11일 사망…향년 40세

배우 정은우. 하우엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

배우 정은우(본명 정동진)가 세상을 떠났다. 향년 40세.

11일 방송계에 따르면 정은우는 이날 사망했다. 구체적인 사망 원인은 알려지지 않았다. 빈소는 경기 김포 뉴고려병원장례식장 특2호실에 마련됐다.

고인은 동국대학교 연극영화학과 출신으로 2006년 KBS 2TV 드라마 '반올림3'을 통해 연기 활동을 시작했다. 이후 2011년 SBS '태양의 신부'에서 주연을 맡으며 대중에게 얼굴을 알렸다.

특히 SBS '다섯 손가락', '잘 키운 딸 하나', '돌아온 황금복' 등 다수의 드라마에서 안정적인 연기력을 선보였다. 2012년 SBS 연기대상 뉴스타상과 2013년 SBS 연기대상 단막특집극 부문 특별연기상을 수상하며 연기력을 인정받았다.

대표작으로는 KBS 2TV 주말드라마 '하나뿐인 내편'이 꼽힌다. 극 중 왕이륙 역을 맡아 시청자들의 큰 사랑을 받았다. 스크린에서도 '불량남녀', '미스체인지' 등에 출연했으며, 영화 '메모리: 조작살인'(2021)이 마지막 작품이 됐다.

발인은 13일 정오에 엄수되며, 장지는 벽제 승화원이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 109 또는 SNS 상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





이이슬 기자



