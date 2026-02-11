예술×기술 캠프, 최대 1000만원 지원…'에이프캠프' 120명 모집

한국문화예술위원회, 청년포럼 신설

3박4일 확대·후속 지원 체계화

한국문화예술위원회(위원장 정병국)는 오는 6월 13일부터 16일까지 서울 코엑스 마곡 스퀘어볼룸A에서 열리는 '제5회 에이프캠프(APE CAMP)'의 국내외 참여자를 모집한다고 11일 밝혔다.

에이프캠프는 예술가(Artist), 기획자(Producer), 기술전문가(Engineer)가 팀을 구성해 예술과 기술의 융복합 가능성을 실험하는 협업 프로그램으로, 2022년 시작해 올해 5회를 맞았다.

이번 캠프는 기존 2박 3일에서 3박 4일로 확대 운영된다. 참가자들은 행사 기간 팀 매칭을 통해 주어진 미션을 수행하고, 프로젝트 아이디어를 도출해 피칭한다. 마지막 날에는 해외 참가자의 한국 문화 이해를 돕고 국내외 교류를 확대하기 위한 팸투어 프로그램도 새롭게 운영된다.

특히 올해는 캠프 첫 프로그램으로 '제1회 아르코 예술기술융합 청년 포럼'을 신설했다. 청년 창작자, 연구자, 기업 종사자가 초기 단계의 아이디어와 문제의식을 공유하는 교류 중심 프로그램으로, 향후 캠프 협업 과정의 기반을 마련하는 데 목적이 있다.

모집 인원은 국내 80명, 국외 40명 등 총 120명 규모다. 예술 부문은 문학, 연극·뮤지컬, 전통예술, 다원예술 분야에서 활동 중인 39세 이하 예술가 및 기획자가 대상이며, 기술 부문은 공연기술을 비롯해 AI, 로보틱스, VR·AR·XR, 메타버스, 모션캡처, 빅데이터 등 첨단 기술 분야와 생명과학, 물리학, 화학, 지질학 등 기초과학 기반 기술 종사자도 신청할 수 있다. 캠프에서는 인공지능 기반 통역 시스템을 도입해 참가자 간 협업을 지원한다.

올해 캠프 미션은 '에이전틱 AI', '로보틱스' 등 첨단 기술 키워드와 함께 '비인간', '공생', '얽힘', '공진화' 등 동시대 예술·기술 담론을 아우르는 주제로 구성된다.

캠프 종료 후에는 후속지원 프로그램도 운영한다. '에이프 글로벌 커넥트(리서치 트립)'는 8월 22일부터 9월 14일까지 해외 협력기관을 거점으로 진행되며, '에이프 랩(LAB)'은 1단계에서 10개 팀 내외에 팀당 200만~300만원의 실험 활동비를 지원하고, 2단계에서는 3개 팀 내외를 선정해 팀당 최대 1000만원을 지원한다. 우수 참여자 2인에게는 위원장상이 수여된다.

캠프 주간에 앞서 6월 12일에는 '제4회 아르코 예술기술융합 국제 컨퍼런스'가 아르코 예술극장에서 열려 국내외 융복합 전문가들이 최신 동향을 공유할 예정이다.

참가 신청은 아르코 공식 누리집을 통해 가능하며, 접수 마감은 3월 12일까지다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



