의정부시, 시니어위원회 정기 회의 개최…초고령사회 대응 정책 논의

경기 의정부시는 지난 10일 시청 회룡홀에서 시니어위원회 위원과 관계 공무원 등 30여 명이 참석한 가운데 '의정부시 시니어위원회 정기 회의'를 개최했다.

지난 10일 시청 회룡홀에서 열린 ‘의정부시 시니어위원회 정기 회의’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

'의정부시 시니어위원회'는 시정 주요 정책에 노인들의 지혜와 경험을 반영하기 위해 2022년 7월 구성됐으며, 매년 상하반기 정기 회의를 개최하고 있다.

이날 회의는 ▲2026년도 노인복지 사업 보고 ▲노인복지 정책 제안 발표순으로 진행됐다. 참석자들은 사업과 정책에 대해 의견을 나누고 사업 추진 시 발생할 수 있는 문제점과 개선 방안 등을 심도 있게 논의했다.

의정부시는 지난해 말 65세 이상 노인 인구가 전체 인구의 20%를 넘어서는 초고령사회에 진입했으며, 현재 노인 인구는 9만3천707명으로 전체 인구의 20.3%를 차지하고 있다.

이에 시는 60세 이상 시민과 전문가로 구성된 시니어위원회를 통해 노인의 사회 참여·일자리·건강·여가 등 다양한 분야에 대한 정책을 제안받고 이를 시정에 적극 반영하고 있다.

원대식 공동위원장은 "시니어위원회가 어르신들의 눈높이에서 마음을 헤아리고 소통하는 위원회가 될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

한편, 의정부시 시니어위원회는 정기·임시 회의와 노인복지 사업 현장 방문 등을 통해 다양한 정책을 제안해 왔으며, 이를 바탕으로 ▲폐지 수집 어르신 지원 ▲거동 불편자를 위한 근육운동 프로그램 개설 ▲노인 대상 디지털 범죄 대응 교육 강화 ▲기억력 문제 어르신을 위한 인식표 보급 등 7개 사업이 시정에 반영됐다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



